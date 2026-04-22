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¿Qué son las diferencias en el deseo sexual y cómo enfrentarlas?

En esta emisión de “Sin Sexura” la especialista Leidy Constanza nos habla sobre las diferencia que puede enfrentar una pareja en el ámbito sexual.

Leidy Constanza, maestra y psicóloga en sexología clínica responde todas las dudas que existen en el tema del deseo sexual y cómo enfrentar el desinterés que pueden tener las parejas en ciertas etapas. ¿Cómo puedes volver a sentirte deseada y amada? Existen varios métodos para que puedas conectar nuevamente en la intimidad con tu pareja.

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