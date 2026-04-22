La audiencia cuestiona, exige y nosotros respondemos: La fusión de adn y Azteca Noticias trabaja en conjunto para ti

Conoce más de los periodistas y reporteros que forman parte de la fusión de Azteca Noticias y adn, además ellos nos cuentan cuáles son los objetivos que se tienen para llevarte hasta cualquier parte de México no solo las noticias, sino la verdad, con todos los detalles que engloban a ella. ¡Cuando un país entero exige saber, no hay forma de ignorarlo, eso nos vuelve inevitables!