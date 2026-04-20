Estamos donde ocurre la noticia: La fusión de Azteca Noticias y adn se refuerza para llevarte la verdad a todos lados
Queremos combatir la desinformación para llevarte la verdad absoluta hasta el último rincón de México y estamos comprometidos contigo.
El mundo va evolucionando y nosotros también, es por eso que la fusión de adn y Azteca Noticias tiene el objetivo de informarte por todos los medios posibles, desde la televisión hasta el celular, queremos que conozcas más que la noticia, la verdad.