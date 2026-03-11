Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán: Todo lo que debes saber sobre esta aventura de cultura, imaginación y entretenimiento

El tema de este año de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán: “Lecturas que nos dibujan: crear, leer acompañar”, invita a reflexionar sobre cómo las historias y las imágenes construyen identidad, comunidad y creatividad. Su programa cultural y artístico se articula en torno a tres ejes.

¿Cuál es el propósito del evento?

Su propósito es poner a las nuevas generaciones en el centro, comprender qué leen, qué desean y qué sueñan, y ofrecerles un entorno donde puedan imaginar, crear y descubrir historias que los inspiran.

Desde esta visión, la FILIAZ consolida a Aztlán Feria de Chapultepec como un lugar donde la cultura y la diversión conviven de forma orgánica, y donde los libros, la imaginación y el entretenimiento se entrelazan para acercar la lectura a familias enteras en un entorno accesible, lúdico y lleno de vida.

Con una primera edición que reunió a más de 70 mil visitantes, 61 expositores con más de 300 sellos editoriales y una programación con cientos de actividades culturales y artísticas, la FILIAZ se ha posicionado como la feria del libro infantil y juvenil más innovadora de la Ciudad de México.

¿Cuándo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán?

Del 13 al 22 de marzo de 2026, FILIAZ regresa a Aztlán Feria de Chapultepec, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con una edición que celebra la creatividad, la diversidad cultural y el poder transformador de la lectura.

La feria ofrecerá:



Oferta editorial de literatura infantil y juvenil, con la presencia de sellos nacionales e internacionales.



Presentaciones, charlas, encuentros y firmas con autoras, autores e ilustradores destacados.



Exposiciones, intervenciones artísticas y espacios dedicados a la ilustración, incluyendo el programa internacional ilustrAcción con talleres y actividades de profesionalización para el sector.



Talleres creativos y formativos para infancias, juventudes, docentes, mediadores y familias.



Visitas escolares con recorridos guiados y actividades diseñadas para comunidades educativas.



Concurso de cartel FILIAZ 2026, que impulsa el talento emergente en ilustración.



Espectáculos escénicos y musicales, funciones de teatro, narración oral, lecturas en voz alta y programación artística para todas las edades.



La FILIAZ continúa siendo la primera feria del libro en México dentro de un parque de entretenimiento.