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¿Sin tiempo? 5 ideas fáciles para hacer calcetas locas en tu casa y celebrar el Día del niño: son rápidas y económicas

Transforma tus calcetas aburridas por unas más divertidas con materiales que tienes en casa para celebrar el Día del niño, son fáciles y rápidas de hacer.

Cómo hacer calcetas locas en casa
|Pinterest

Escrito por: Dulce Olvera

A menos de un día para celebrar el Día del Niño varios pequeños optan por usar las famosas calcetas locas para darle un toque de alegría a su día, sin embargo, si fuiste de las mamás o tías que no tuvieron tiempo para ir a buscar unas, aquí te dejamos algunas ideas para hacerlas en casa, son fáciles, económicas y rápidas.

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El hacer unas calcetas locas en casa no solo te harán ahorrar tiempo y dinero, sino que deja uno de los momentos más imperdibles que es compartir tiempo con el más pequeño de la casa, ya que juntos ponen a volar su imaginación para crear estas calcetas locas. En los últimos años, las calcetas locas han sido las protagonistas en esta celebración del 30 de abril por lo que niños y niñas se suman más a esta tendencia divertida.

A continuación te dejamos 5 ideas para hacer calcetas locas en casa con materiales básicos y sencillos de utilizar.

  1. Calcetas con caritas divertidas:
    Una forma rápida de hacer calcetas locas es aplicar caritas, solo necesitas ojos movibles de diferentes tamaños, limpiapipas, plumones y silicón. Comienza colocando los ojos en diferentes partes de la calceta y con los plumones puedes agregar la boca, sonrisas o dientes, mientras que los limpiapipas puedes crear pelo, lentes, sonrisas etc.
    calcetas locas con caritas.jpg
    |Pinterest
  2. Calcetas con arcoiris:
    Si tienes pintura acrílica o textil, o diversos listones de diferentes tamaños y colores son las herramientas perfectas para crear arcoiris, solo necesitas tus dedos para aplicar la pintura tú decides el tamaño y orden. Asimismo, si decides usar los listones pegalos con silicón, para darle un toque más divertido agrega pedazos de algodón para simular nubes.
    calcetas locas nubes y arcoiris.jpg
    |Pinterest
  3. Calcetas con pompones:
    Este diseño es de los más sencillos, pues solo necesitas comprar ponpones de diferentes tamaños y colores, aquí tienes la libertad de pegar todos los que necesites y para hacerlo solo necessitas solicón.
    calcetas locas con pompones.jpg
    |Pinterest
  4. Calcetas con nubes:
    Para crear nubes en tus calcetas locas puedes optar por algodón o pompones color blanco, puedes crear varias bolitas de diferentes tamaños y darles diseño, recuerda que todo está en la imaginación de tu pequeño o pequeña.
    calcetas locas hechas en casa, arcoiris y nubes.jpg
    |Imagen tomada de Pinterest
  5. Calcetas con cereal:
    Un tipico desayuno escolar es cereal con leche y llevarlo plasmado en las calcetas es una de las ideas más divertidas, solo necesitas poqco cereal y mini cajas de este, después pega las cajas con silicón y pocas piezas de cereal, esparcelar por toda la calceta.
    calcetas liocas con cereal.jpg
    |Pinterest

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