¿Sin tiempo? 5 ideas fáciles para hacer calcetas locas en tu casa y celebrar el Día del niño: son rápidas y económicas

A menos de un día para celebrar el Día del Niño varios pequeños optan por usar las famosas calcetas locas para darle un toque de alegría a su día, sin embargo, si fuiste de las mamás o tías que no tuvieron tiempo para ir a buscar unas, aquí te dejamos algunas ideas para hacerlas en casa, son fáciles, económicas y rápidas.

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El hacer unas calcetas locas en casa no solo te harán ahorrar tiempo y dinero, sino que deja uno de los momentos más imperdibles que es compartir tiempo con el más pequeño de la casa, ya que juntos ponen a volar su imaginación para crear estas calcetas locas. En los últimos años, las calcetas locas han sido las protagonistas en esta celebración del 30 de abril por lo que niños y niñas se suman más a esta tendencia divertida.

A continuación te dejamos 5 ideas para hacer calcetas locas en casa con materiales básicos y sencillos de utilizar.