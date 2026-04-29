VIRAL: Fanática sorprende a Enrique Iglesias con un inesperado beso en público

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde Enrique Iglesias fue sorprendido por una fanática, quien le dio un inesperado beso en público. En este material se ve cómo una mujer de pantalón amarillo mostaza y blusa negra tiene abrazado del cuello al cantante y está grabando con su teléfono, de un momento a otro, la fémina le voltea la cara y lo besa, al final todo quedó grabado.

https://x.com/MasFarandulaOf/status/2049527685508943942?s=20

Te puede interesar: VIDEO: imágenes de Carolina Flores desatan teorías sobre su asesinato

¿Enrique Iglesias tiene esposa?

Sí, Enrique Iglesias sí tiene esposa y es la extenista profesional Anna Kournikova quien también es madre de sus hijos. La pareja se conoció en el 2001 en uno de los videos del cantante que llevaba como nombre Escape; fue aquí donde comenzó el romance entre el artista y la deportista, quien alcanzó la fama en la década de los noventas y a inicios de los 2000; de hecho, se convirtió en una de las jugadoras del deporte blanco a nivel mundial, pero debido a las lesiones que sufría, decidió retirarse en el 2003 con apenas 21 años de edad.

¿Quién es Anna Kournikova la esposa y madre de los hijos de Enrique Iglesias?

Anna Kournikova nació en Moscú en 1981, gracias a su talento con la raqueta pronto se convirtió en una atleta de alto rendimiento y fue a los 14 años cuando debutó como profesional, en 1997 llegó a las semifinales de Wimbledon apenas en su debut; sin embargo, no pudo lograr títulos individuales en el Grand Slam pero sí se ganó el sitio 8 en el ranking mundial.

¿Quiénes son los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan más de dos décadas juntos, y desde que se conocieron en uno de los videos del cantante, su romance no ha terminado. Aunque la pareja casi no da entrevistas sobre su vida y tampoco publican detalles, la extenista y el artista tienen ya una familia bien cimentada.

En el 2017 Kournikova dio a luz a los mellizos Lucy y Nicolás; esta noticia no se reveló a través de un comunicado, sino con una tierna imagen que ambos compartieron desde el hospital en sus redes sociales. En el 2020 nació volvió a dar a luz a una niña que lleva como nombre Mary y apenas el año pasado le dieron la bienvenida a su nuevo hijo quien nació el 17 de diciembre de 2025.

