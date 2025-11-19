Fundación Azteca impulsa a jóvenes para enfrentar los grandes retos del planeta con innovación y sostenibilidad

César Rivas Valdivia, director de Emprendimiento y Sostenibilidad de Fundación Azteca de Grupo Salinas, destacó la importancia de impulsar espacios donde jóvenes y emprendedores puedan desarrollar proyectos enfocados en la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de comunidades y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento.

La Cumbre de Emprendimiento, Innovación y Sostenibilidad, organizada por Fundación Azteca contará con el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, investigador asociado de la Universidad de Arizona, el IPN y la UNAM, y especialista en química atmosférica, quien subrayó que los grandes retos del planeta, desde la crisis climática hasta la contaminación, abren también la oportunidad de generar soluciones innovadoras que transformen la manera en que producimos, consumimos y convivimos con nuestro entorno. Ambos expertos coincidieron en que el talento emergente es clave para convertir los desafíos globales en motores de desarrollo sostenible.