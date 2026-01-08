Exatlón México | Avance | La novena temporada enciende la tensión: Los rojos preparan su grito de guerra
La rivalidad se intensifica y el equilibrio del juego podría romperse esta noche dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Los Rojos afinan su grito de guerra con la intención de revertir la situación en Exatlón México, mientras el regreso de Mati eleva la tensión en una noche clave donde los Azules sienten el peligro de un posible empate que podría enviar a una atleta directamente al duelo de eliminación.