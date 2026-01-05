Kevin Aguilar revela con qué cantantes le gustaría trabajar y promete colaboración sorpresa con celebridad internacional
Entrevistamos a Kevin Aguilar, quien invita a todos a ver el Concierto Juguetón 2026. Esto nos dijo sobre su carrera y sobre hacer sonreír a miles de niños.
Entrevistamos a Kevin Aguilar previo a su participación en el Concierto Juguetón 2026. “Es muy bonita la causa que han tenido durante muchos años”, nos cuenta con emotividad. También habla sobre la evolución que ha tenido su carrera y sobre su pasión por llevar el género regional mexicano a las nuevas generaciones.