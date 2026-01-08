inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
“Ahora sí pasó”: Ella celebra su medalla junto a Humberto en Exatlón México

Un triunfo que se festeja en pareja y se vuelve uno de los momentos más emotivos de la semana dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México

Tras ganar su primera medalla en Exatlón México, Ella protagonizó un momento íntimo junto a Humberto al celebrar con una taza de cereal, donde ambos compartieron palabras de apoyo, orgullo y complicidad, destacando que el logro llegó sin expectativas previas, solo con el objetivo de dar lo mejor dentro de una competencia que no da margen para errores.

