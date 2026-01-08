¡Aleta Máxima!: Exatlón México busca nuevos atletas: Así puedes hacer tu casting digital y formar parte de la nueva temporada
La puerta al máximo reto deportivo de la televisión mexicana está abierta por tiempo limitado y tú puedes formar parte de la nueva temporada.
Exatlón México anunció la apertura de su casting digital para la próxima temporada, invitando a nuevos atletas a participar del 8 al 10 de enero, en una oportunidad única para demostrar talento, disciplina y carácter con el objetivo de integrarse a la nueva generación que buscará un lugar en una de las competencias deportivas más exigentes de la televisión.