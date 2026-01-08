Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Paliza Azul en la Villa 360: victoria 8-2 que sacude la competencia
Cuando el margen es tan amplio, el mensaje es claro: Los Azules atraviesan su mejor momento dentro de la novena temporada de Exatlon México.
El Equipo Azul firmó una victoria aplastante en La Batalla por la Villa 360 al imponerse con marcador de 8-2 frente al Equipo Rojo, un resultado que refleja su dominio en los circuitos y les devuelve la comodidad y ventaja estratégica en un punto clave de la temporada.