Exatlón México | Programa Completo | Semana clave en la novena temporada: Tensión por la medalla femenil y dominio del Equipo Azul

El episodio completo de Exatlón México estuvo marcado por la intensa disputa de la medalla femenil, un duelo clave en la semana de mujeres en riesgo, así como por la preocupación del Equipo Azul ante la posibilidad de que la presea quedara en manos del Equipo Rojo; entre tensión y momentos emotivos, la jornada cerró con una victoria abrumadora del Equipo Azul en la batalla por La Villa 360 y reafirmando su dominio competitivo en una noche que redefinió el rumbo de la noventa temporada.

