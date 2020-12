Conoce la verdadera historia de amor de Casandra Ascencio y Christian “Yomi”. En FOTOS te contamos los detalles.

¿Christian le bajó el crush a David “La Bestia”? Conoce la historia.

En esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, hemos visto a varias parejitas formadas en esas tierras y fuera del reality, ¡una de ellas es la de Christian “Yomi” y Casandra Ascencio! ¿Cómo nació su amor? Sigue leyendo y viendo todas su fotos.

Ambos participaron en la temporada 3 de Exatlón México, ¡y los dos entraron semanas después de que iniciara la competencia! Casandra llegó a las playas de esta aventura para reforzar al equipo azul en octubre del 2019, ¡y vaya que lo hizo! Pues desde el día 1 de competencia demostró de qué estaba hecha, y meses después logró ser finalista de la tercera temporada y de La Copa Exatlón, en donde participaron varios países. Mientras que Christian Anguiano entró al equipo de los entonces contendientes unos días después, ¿se acuerdan? Llegaron varios atletas vestidos de negro a los circuitos, compitieron entre ellos mientras rojos y azules los veían para elegir a los 2 mejores y que se unieran al equipo correspondiente. ¡Entre esos atletas estaba “Yomi”! Que siempre se destacó, así que fue el primero en ser elegido para formar parte de los azules. Ahí empezó todo...

Ese momento fue en el que Cas y Yomi se conocieron, desde el principio hicieron clic, se llevaron muy bien y tuvieron una relación muy cercana hasta como de hermanos, pues lo que los atletas viven dentro del reality es muy intenso. Conviven 24/7, no tienen a nadie más para ver, platicar o desahogarse; así que se convierten en una gran familia. Ambos llegaron a la última semana de competencia y dejaron en el camino a varios compañeros de aventura, como nuestra querida “Bestia” David Juárez, ¡que por cierto, en esos momentos traía ondas con Cas! Se les veía muy juntos, llegaron a hacer algunos comentarios como de que ambos se gustaban, ¡y al salir de la competencia y llegar al aeropuerto, se dieron un beso frente a todos los fans! Así que el “shippeo” entre ellos comenzó. Duró muy poco, pues recordemos que ella es de Guadalajara y él de Mérida, así que de inmediato dejaron de verse; mientras que Christian “Yomi” que también es de Guadalajara, tuvo mucha oportunidad de convivir con Cas.

Empezaron a subir muchas historias de Instagram juntos, como “amigos”, también hicieron muchos Tik Toks juntos, se dedicaban palabras bonitas en redes sociales como de “hermanos” de aventura, ¡pero todos sabían que ahí había algo raro y que tarde o temprano se enamorarían o darían la noticia! Veíamos a Cas conviviendo con la familia de Christian, a él yéndose de viaje con la familia de ella; ya tenían una relación muy cercana y rara para ser de amigos, pero siempre lo negaban. ¡Hasta que por fin llegó el día que todos esperábamos, anunciaron su noviazgo! A través de sus cuentas de Instagram, publicaron una fotografía dando a conocer lo que ya todos sabíamos, su amor. “No tratemos de entender, porque a veces no tenemos que entender, solo que aceptar. Habrán muchas preguntas, pero todas te llevarán a la misma respuesta, Gracias por todas sus muestras de cariño, al final, nuestra felicidad también es de ustedes”, dijo la basquetbolista. Mientras que Christian dijo: A veces somos muy duros con nosotros mismos haciéndonos tantas preguntas cuando solo debemos disfrutar la vida con mucha pasión y viviendo cada minuto como si fuera el último. La vida no se puede descifrar, así que no se desgasten en hacerlo y mucho menos en descifrar la de los demás, vivan y amen cada quien la suya. Gracias por sus buenos deseos, los quiero mucho dios los bendiga”. ¡No dijeron nada cursi pero era una fotografía de ambos abrazados muy cariñosos!

A partir de ahí empezaron a compartir todos sus momentos juntos, en familia, en viajes, con amigos, solos, ¡todos! Fuimos testigos de cada paso de su relación que se nota sana, libre y amorosa. Meses después a Cas se le dio la oportunidad de participar en la temporada actual de Titanes vs. Héroes, dejando solo a Christian, ¡pero semanas después él también se unió a la aventura y ahora están juntos de nuevo! Ambos se dan su espacio, en competencia se concentran y no se quitan el tiempo, cada quien pasa tiempo con sus amigos y al final del día, están juntos amándose y apoyándose como siempre, ¡sin duda una relación madura!

¿Son tu pareja favorita de Exatlón? Esperemos verlos llegar juntos a las estancias finales de esta temporada, ¡podrían tener su revancha y esta vez ganar!