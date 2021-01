En FOTOS | Te contamos sobre la historia de amor del “Chino” Misael Rodríguez y su novia Ana Laura González.

¿Cómo se enamoraron Misael y Ana Laura? Te presentamos sus mejores fotos y su historia.

En esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes hemos visto mucho amor, entre parejitas que están dentro compitiendo, otros que se han enamorado ahí y muchos otros que tienen a su pareja afuera, pero siempre hablan de ella y se les nota el amor. ¡Este es el caso del más reciente refuerzo de los rojos, Misael Rodríguez!

Y es que no muchos sabían sobre esto, ¡pero anda con una chica talentosa, hermosa y muy querida por nosotros, Ana Laura González “La Reina de Las Olas”! ¿Te acuerdas de ella? Participó junto con Misael en la segunda temporada, también en el equipo rojo, antes llamado “de famosos”.

Ellos no se conocían antes, la primera vez que se vieron fue mientras hacían los promos para la segunda temporada de la aventura más demandante, Exatlón México. Después estuvieron en el mismo equipo, los rojos. Al principio no se les veía para nada juntos, pues apenas se estaban conociendo, pero conforme las semanas iban pasando, se fueron haciendo muy cercanos; pero como familia roja, no como algo más.

Recordemos que en ese momento “El Chino” estaba comprometido, ¡sí! Y su ahora ex-prometida, Tamara Vega, también estuvo en el equipo rojo, lamentablemente no se le hizo durar mucho tiempo en la competencia, estuvo solo unos días en esta aventura y fue eliminada. Misael no llegó muy lejos en la competencia, sin embargo logró llegar a la mitad; mientras que Ana Laura se posicionó en el tercer lugar femenil de su equipo rojo, por debajo de Carmelita y Zudikey Rodríguez.

Cuando la segunda temporada terminó, en febrero del 2019, no pasaba nada aún, ¡al menos nada que nos imagináramos! Pero solo dos meses después, en abril, ¡Ana comenzó a subir fotos con él! Primero como de “amigos”, compartían a través de sus redes sociales historias juntos, imágenes, ¡todos nos imaginábamos ya lo que sucedía! Hasta que poco a poco se fue haciendo oficial. ¡Nadie lo podía creer! Pues son de personalidades muy diferentes, ¡pero por eso dicen que polos opuestos se atraen!

Esta vez Misael se tuvo que alejar de su bella novia Ana para reforzar al equipo de Titanes, pero Ana Lau está apoyándolo desde casa. Y aunque está muy triste por no estar junto a él, (sube videos diarios contando los días que van sin él), también está muy feliz de que su “chino” esté cumpliendo por segunda vez un sueño.

Sin duda son una muy linda pareja, se les ve el amor por todos lados y les deseamos mucho tiempo más juntos. ¡Los queremos y admiramos!