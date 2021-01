FOTOS | Hay o no hay problemas en el equipo azul de Héroes. Hasta en las familias más unidas hay oscuridad.

Te contamos lo que ha pasado con los Héroes, ¡Ernesto dijo la verdad!

El equipo azul de Héroes, ha tenido algunas rachitas de polémicas, a pesar de ser un equipo muy unido, que se quieren como una verdadera familia, que se apoyan en todo momento y que se divierten muchísimo, más allá de si ganan o pierden, ellos se la pasan bien. viven la aventura como si fuera el último día... ¡El conflicto no perdona! Checa sus fotos más lindas y sigue leyendo...

¿Hay o no hay problemas en el equipo azul?

Todo parecía ir bien en el equipo, ¡hasta que “Wushu” y Ernesto regresaron por la votación del público! Y es que a todos les encantó cuando Neto volvió, ¡pero pareció que a algunos integrantes del azul no les gustó tanto la idea! Hablamos de Keno y Christian “Yomi”, recordemos que en la primera eliminación de Ernesto Cázares, fueron ellos quienes lo dejaron fuera de la competencia, así que tenerlo de regreso, parece que no les pareció justo... Aunque nunca lo dijeron y siempre se portaron muy bien con él, a veces hacían gestos de incomodidad, ¡hasta Pascal y Aris lo notaron! ¿Será?

Pero quien de verdad al principio entró con toda la actitud sin saber lo que sufriría, fue Cecy “Wushu”, ¡y es que su equipo no la recibió nada bien! Por aquello del codazo a Patricio Araujo ¿se acuerdan? Parecía que ya se habían arreglado y borrón y cuenta nueva, ¡pero todo explotó en la eliminación de Val! Casi todo el equipo se puso en su contra. Pues había comentado que ya se quería ir y dejó fuera a “melena azul”. Decían que no había cumplido su palabra, ¡prácticamente que tenía que haberse dejado perder! La atleta dijo que no fue la intención, que se quería ir pero ella no se lo dijo directo a Val y a Samara, sino a los demás, ¡no fue su responsabilidad!

A pesar de que “Wushu” se había estado tratando de integrar, se notaba su incomodidad, pero nunca se dio por vencida, se acercaba a sus compañeros, trataba de unirse al apoyo y a las porras, como si nada hubiera pasado... ¡Y parece que lo está logrando! Pues cada vez se le ve más unida con ellos.

Ernesto habló de los problemas de los azules en Venga La Alegría.

Nuestro querido Ernesto fue invitado a Venga La Alegría, en donde le cuestionaron sobre este tema, a lo que él respondió que todo estaba bien, al menos desde que él salió. Actualmente no sabía, pero de que hubo bronca, la hubo. Dijo que sí estaba el ambiente muy pesado pero que platicaron y por el bien del equipo decidieron dejarlo atrás. ¿Será verdad que no se guardan rencores en los Héroes?

Pero ahora hay un nuevo problema, ¡y es que Evelyn y Cas traen un pique! Bueno, bueno, más bien Cas trae pique con Eve, ¡porque dice que Mati la deja ganar y tiene una estrategia con ella! ¿Será? En la siguiente galería les contamos toda la verdad.