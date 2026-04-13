Hannia Novell, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga: competir contra la mentira con hechos

Para Hannia Novell, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, el periodismo tiene un enemigo claro: la mentira. Desde su trinchera en Azteca Noticias, aseguran que su verdadera competencia no está en otros espacios informativos, sino en combatir la desinformación con hechos. Con compromiso y responsabilidad, los tres coinciden en que la mejor manera de informar es demostrando, con evidencia, que están del lado de la verdad.

