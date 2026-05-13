¿Es más fácil desnudarse que enamorarse? El sexólogo José Cruz Vázquez explicó los conflictos entre los sentimientos y la intimidad
¿Es malo expresar sentimientos en la intimidad? El sexólogo José Cruz Vázquez explicó por qué se ha vuelto más sencillo crear vínculos sexuales que afectivos.
¿Por qué da más miedo enamorarnos que desnudarnos? ¿Cómo influyen las aplicaciones en el amor? ¿Qué tiene que ver el miedo al abandono? Tabata Jalil platicó con el sexólogo José Cruz en Sin Sexura sobre el miedo al compromiso, el enamoramiento físico, el miedo a enamorarse y los nuevos vínculos afectivos y compartió consejos útiles para evitar los conflictos. ¡Toma nota y comparte!