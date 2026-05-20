¿Ser migajero o migajera es algo más que tener poca autoestima? Esto dice la ciencia

¿Por qué suele llamar la atención los temas relacionados con ser migajera o migajero? ¿Es posible dejar de se rmigajero? ¿Cómo nació el curioso término? ¿Tiene que ver con el autoestima? El sexólogo José Cruz nos acompañó en Sin Sexura para explicar qué hay detrás de ser migajero o migajera.