¿Ser migajero o migajera es algo más que tener poca autoestima? Esto dice la ciencia
¿Ser migajero o migajera tiene que ver con el autoestima? El sexólogo José Cruz esclareció las dudas sobre esta característica que se popularizó en redes sociales.
¿Por qué suele llamar la atención los temas relacionados con ser migajera o migajero? ¿Es posible dejar de se rmigajero? ¿Cómo nació el curioso término? ¿Tiene que ver con el autoestima? El sexólogo José Cruz nos acompañó en Sin Sexura para explicar qué hay detrás de ser migajero o migajera.