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Desfile de Día de Muertos 2026: ¿Cuándo y dónde ver en vivo el programa especial?

Se acerca el Gran Desfile de Día de Muertos del 2026 y esto es todo lo que debes de saber para no perderte de ningún detalle y disfrutar de un festival cultural impresionante.

desfile de día de muertos cdmx 2026
|Crédito: Pexels

Escrito por: Vanesa Olmos

El ya tradicional Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el centro de la Ciudad de México. Dará comienzo alrededor de las 2:00 p.m. y podrás ver toda la cultura de México en un solo desfile que enaltece las costumbres y una de las tradiciones más importantes para todos los mexicanos. Si no puedes asistir a la CDMX para ver el mega desfile, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca UNO, así que no te pierdas los detalles, porque será un programa espectacular.

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¿Desde dónde comienza el Desfile de Día de Muertos en CDMX?

El impresionante recorrido comenzará desde la Glorieta de la Diana Cazadora y pasará por los puntos más importantes de la Ciudad de México como Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y culminará en el emblemático Zócalo. ¿Qué podrás ver? Durante el desfile podrás apreciar el arte y la cultura del país, parte fundamental son los grupos de personas que se esfuerzan en su caracterización como catrines y catrinas. También podrás ver enormes alebrijes y catrinas hechas por artesanos 100% mexicanos y mucho más.

Los conductores que encabezan el programa del Desfile de Día de Muertos por Azteca UNO

No olvides prender la tele en punto de las 2:00 p.m. para poder ver el programa desde la señal de Azteca UNO, pues tendremos a grandes conductores que te llevarán de la mano a vivir la magia del desfile.

  • Aline Hernández
  • Sergio Sepúlveda
  • Alex Garza
  • Vanessa Claudio
  • Carlos Quirarte
  • Irma Miranda

Y como reporteros tendremos a Los Destrampados y a la bellísima Karina Nova.

Cómo ver GRATIS y EN VIVO el Desfile de Día de Muertos desde el celular o tablet

Si no te encuentras en casa no te preocupes, puedes ver el Desfile de Día de Muertos totalmente en vivo desde cualquier dispositivo, lo único que necesitas es entrar a nuestro Sitio Web Oficial dando click aquí, así no te perderás de ningún detalle de todo lo que suceda en este día tan especial para los mexicanos.

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