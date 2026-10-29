Desfile de Día de Muertos 2026: ¿Quiénes serán los conductores y cómo verlo GRATIS desde casa?

TV Azteca tiene preparado el programa especial "Hasta la Eternidad", donde podrás de disfrutar de absolutamente todo lo que se vea en el Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México y los encargados de hacerte vivir un mágico momento son nuestros conductores: Aline Hernández, Sergio Sepúlveda, Alex Garza, Vanessa Claudio, Carlos Quirarte, Irma Miranda, quienes nos dirán a detalle todo lo que vaya sucediendo en tiempo real durante el recorrido. Por otra parte, tendremos a "Los Destrampados" y a nuestra querida Karina Nova como reporteros, ellos estarán muy cerca de todo el desfile y de las personas que van a presenciarlo a la CDMX.

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¿A qué hora y cómo ver GRATIS el Desfile de Día de Muertos 2026?

Si no podrás asistir al centro de la Ciudad de México para presenciar el mega Desfile de Día de Muertos, no te preocupes, podrás ver todos los detalles a través de la pantalla de Azteca UNO a partir de las 2:00 p.m. donde verás a cientos de personas caracterizadas de catrines y catrinas representando la riqueza cultural de México. Si no te encuentras en casa, también podrás ver el programa desde cualquier dispositivo como tu celular o tablet con solo entrar al sitio oficial de TV Azteca, dando click aquí.

¿Desde cuándo se hace el mega Desfile de Día de Muertos en México?

La historia del gran Desfile de Día de Muertos surgió de una gran idea, en el centro de la ciudad se filmó la película 007: Spectre, la cual se estrenó en el 2015, en una escena muy importante se puede ver un mega desfile ficticio y causó buenas impresiones entre los espectadores, por lo que se decidió llevarlo a la realidad. Así que desde el 2016, anualmente se lleva a cabo este desfile donde participan miles de personas y artesanos que muestran su trabajo en alebrijes, mega catrinas y mucho más.