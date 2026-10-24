Mega Procesión de Catrinas 2026; Cierres viales, cuándo y a qué hora empieza el evento de la CDMX

Este fin de semana se estará llevando a cabo la ya típica Mega Procesión de Catrinas en la Ciudad de México, uno de los eventos más llamativos del año, donde como su nombre lo dice, algunas de las avenidas más importantes de la zona metropolitana se engalanan con estos personajes culturales, por lo que te contaremos todo lo que debes saber para disfrutar de este evento público.

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Si tienes pensado ir a la edición de este 2026, es importante que sepas que esta se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en punto de las 18:00 hrs. y que debido a la naturaleza de este desfile temático, habrán algunas vialidades cerradas en el Centro Histórico de la CDMX, pues desde la mañana habrán diversas actividades en la zona.

¿En dónde empieza la Mega Procesión de Catrinas 2026?

Se ha confirmado que el punto de partida será la Glorieta del Ángel de la Independencia y que como se ha caracterizado, se avanzará por Paseo de la Reforma, por lo que esta vialidad permanecerá cerrada por algunas horas.

El desfile continuará por la Avenida Juárez y pasará por el Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección a la Calle 5 de Mayo, pues el trayecto terminará en el Zócalo de la Ciudad de México, para que consideres que calles y avenidas estarán cerradas desde la tarde del domingo.

¿A qué hora termina la Mega Procesión de Catrinas?

Se espera que este desfile que roba la atención de toda la Ciudad termine pasadas las 9:00 pm, por lo que es importante que consideres qué vialidades y estaciones del transporte público permanecerán cerradas.

¿Qué calles alternas estarán abiertas durante la Mega Procesión de Catrinas?

Si planeas estar en el Centro de la CDMX, te recomendamos inclinarte por calles aledañas a la zona como lo puede ser el Eje 1 Norte, Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec y las calles de José María Izazaga, Fray Servando.