Alfredo Adame lanza contundente amenaza a ‘Rey Grupero’, actual novio de Cynthia Klitbo: “Te van a meter al bote”.

Hace unos días, ‘Rey Grupero’ se manifestó en las redes sociales con un polémico discurso que involucró al conductor Alfredo Adame y al doctor Juan José Duque.

Y es que, el novio de Cynthia Klitbo, trascendió que el mencionado cirujano plástico desgració el rostro de muchas mujeres tras inyectarles biopolímeros.

Luis Alberto Ordaz, nombre real de 'Rey Grupero', compartió fotos y testimonios de supuestas mujeres víctimas del doctor venezolano.

Por si fuera poco, el youtuber también interpuso una denuncia ciudadana en contra de la clínica ubicada en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

La denuncia y declaraciones del influencer, no fueron del agrado de Alfredo Adame, quien supuestamente fue paciente e inversionista de la clínica del cirujano plástico venezolano.

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Alfredo Adame lanza contundentes amenazas contra 'Rey Grupero'.

Por si fuera poco, Alfredo Adame explotó cuando se enteró de la denuncia que interpuso el creador de contenido y lanzó fuertes amenazas que fueron viralizadas por todas las redes sociales.

Fue el famoso personaje de internet, quien filtró las amenazas de Adame a través de su cuenta de Instagram. En las grabaciones, el también actor de telenovelas lanzó polémicas palabras que se volvieron tendencia inmediatamente.

“Cometiste un grave error porque te voy a decir una cosa, este cabro… es muy poderoso. Y te va a terminar metiendo al bote. Ya te levantaron una denuncia penal. Tú fuiste y levantaste una, pero no tienes pruebas de nada, ¿sigues en esa posición?”, gritó el exconductor y estrella de programas matutinos.

Si decides retractarte pues háblame y hacemos un video donde dices que te retractas y dices que te marcaron y todo. Se van a meter en un ped.. impresionante y el que inició este ese ped.. fuiste tú

Por si fuera poco, el cirujano Juan José Duque ya dio sus primeras declaraciones para la prensa. El médico se sinceró para un programa de espectáculos, donde reveló que ninguna mujer levantó denuncias en su contra.

Este hombre dice que las pacientes denunciaron, si eso es cierto que lo hicieron hoy, porque hasta ayer no había ninguna denuncia. Las venía a invitar públicamente a que dieran la cara porque si ellas tienen esas pruebas, ¿por qué no denunciaron antes y dijeron ‘aquí está'? Yo tengo como probar que todo es un montaje

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