No te pierdas la increíble actuación de Bárbara de Regil en la película ‘Consciencia’, estrenada por Tubi.

Bárbara de Regil es considerada una de las actrices más populares del momento. La estrella capitalina tiene una amplia trayectoria artística, en la que destaca su participación en múltiples películas, series y programas de televisión.

Sin embargo, la artista ahora realizó una extraordinaria aparición en el filme 'Consciencia', donde compartió foro junto a otros actores de la talla de Rubén Zamora y Carla Nieto.

La cinta, dirigida por Sergio Peña y que fue estrenada este mismo día, retrata la vida de un joven escritor empeñado en terminar un libro. Durante la historia, el protagonista inicia una relación amorosa de la mano de una inesperada enfermedad en los ojos.

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El escritor, quien lleva una vida tranquila y alejada de las preocupaciones, pronto comienza a recordar a sus amores del pasado y otras situaciones que lo llevan al límite.

Bárbara de Regil encarna a 'Mónica', uno de los amores antiguos del escritor, demostrando sus grandes dotes actorales en la pantalla grande. La intérprete mexicana le pone un toque melancólico y conmovedor a esta historia que captó la atención de miles de espectadores.

Recordemos que De Regil tiene una de las personalidades más camaleónicas en la industria de la actuación, cualidad que la ha llevado a participar en proyectos como ‘Rosario Tijeras’, ‘Rebelión de los Godínez’, ‘Loca Por El Trabajo’, ‘Ni Tú Ni Yo’ y otros filmes favoritos del público mexicano.

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