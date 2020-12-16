Bebeshita estrena nuevo romance; presume a su nuevo novio con sensuales FOTOS en las redes sociales.

Bebeshita reveló que se encuentra viviendo uno de los momentos más románticos y tiernos de su vida, pues tiene un nuevo novio que responde al nombre de Bryan Macedo. La estrella de las redes sociales dejó atónitos a millones de admiradores, quienes viven enamorados de la famosa exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Y es que, Daniela Alexis, su nombre real, no deja de compartir bellos retratos en su cuenta de Instagram para celebrar la llegada de este nuevo hombre a su vida. Recientemente, la artista mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde expresó que Bryan es un hombre “tierno”, “romántico” y “caballeroso”:

Fue en su perfil oficial de Instagram, donde Bebeshita subió algunas fotos junto al amor de su vida, pues ambos vivieron maravillosos momentos en las playas de Cancún, Quintana Roo. La hermosa latina portó un bikini azul que dejó al descubierto sus sensuales curvas y espléndida figura bajo los rayos del sol.

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No es el único viaje que realizaron los enamorados, pues hace unas semanas, Daniela y Bryan se mostraron muy felices desde una hermosa terraza, donde disfrutaron de las luces de la ciudad.

Los artistas se convirtieron en una de las parejas más populares del momento, pues no dejan de compartir bellas publicaciones por todas las plataformas digitales.

Tal parece que, Bebeshita, encontró al hombre ideal, pues no para de presumir su amor en tiernas fotografías y videos que se vuelven populares en internet.

Bryan Macedo, de 23 años, es un joven influencer que cuenta con 30 mil seguidores en Instagram, red social donde presume sus viajes a la playa y al bosque. Por si fuera poco, el chico tiene una motocicleta que utiliza para transportarse por las calles de su ciudad.

Bryan también disfruta salir de antro junto a sus amigos y es fanático de modelar sus mejores prendas en prestigiosos eventos, pues así lo presume en varias postales de sus redes sociales.

Por otra parte, Bebeshita se ganó el corazón de los televidentes desde su primera aparición en la pantalla chica, donde cautivó a medio mundo con su belleza, carisma y simpática personalidad.

Fue en el programa ‘Enamorándonos’, donde la creadora de contenido demostró que posee uno de los estilos más estrafalarios del medio artístico, pues apareció con vestidos de peluche, diminutas piezas adornadas con flores y faldas con extravagantes estampados.

Fue en el mismo show de entretenimiento, donde la artista tuvo tiernas citas acompañada de personalidades como Oski, Brandon Castañeda y ‘Lapizito’.

Sin embargo, la guapa influencer terminó desilusionada de sus amoríos, por lo que se refugió en la industria musical lanzando temas como ‘Niñas Buenas’, ‘Reggaeton Del Puerco’, ‘Pa Tra’, ‘Hola BB’ y otros éxitos más.

Ahora, Daniela Alexis se encuentra viviendo una excelente etapa de su vida personal, pues encontró el amor en los brazos de Bryan Macedo. Los artistas no paran de compartir postales en sus perfiles, demostrando a todo el público que su noviazgo es cosa seria.

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