Exatlón México: El emotivo mensaje que Daniel Corral le dedicó a Antonieta Gaxiola que hizo llorar a sus seguidores

Este es el emotivo mensaje que Daniel Corral le dedicó a Antonieta Gaxiola que hizo llorar a sus seguidores. Esta pareja de participantes se conoció en la primera temporada de Exatlón México , sin embargo, esta historia fue un tipo Romeo y Julieta, ya que, el gimnasta defendía los colores Rojos y la ciclista al equipo Azul.

Este fue el tierno mensaje que Daniel Corral le dedicó a Antonieta Gaxiola

¡Porque tengo una esposa escandalosa loco! Este es mi matrimonio y este es el descubrimiento del día de hoy. No sé si fue casualidad, destino, o karma, pero la vida me juntó con una mujer que no sabe hablar bajito, que canta a todo pulmón en el coche, que se ríe con todo el cuerpo y que no puede pasar desapercibida ni aunque quisiera.

Yo de lo contrario, soy más callado, más de pensar antes de hablar; de medir, de analizar. Al principio nuestras diferencias me sacaban de onda, pero con el tiempo entendí algo. No es que estemos mal por ser distintos, es que nuestras diferencias nos hacen más fuertes.

Ella me empuja a soltarme, a vivir con más emoción, a no guardarme tanto, y tal vez yo la ayudo a respirar más profundo, a ver las cosas con más calma, a entender que el silencio también es amor. Estudios de la Universidad de Iowa muestran que las parejas con personalidades distintas pero complementarias, tienen relaciones más profundas.

Uno regula, el otro impulsa, uno calma, el otro enciende. Según Robert Levenson; tener una pareja emocionalmente expresiva puede ayudarte a salir de patrones de represión emocional, es decir, tu pareja ruidosa puede ayudarte a sentir más intensamente y a amar más libremente. Así que sí, mi esposa es escandalosa, hace que todo se sienta más vivo, más intenso, más real; y aunque a veces necesito tapones para taparme los oídos también sé que sin su ruido, mi vida estaría en silencio.

¿Cuándo empezaron a ser novios Antonieta Gaxiola y Daniel Corral?

Para sorpresa de muchos de sus seguidores, tanto Antonieta como Daniel se conocieron desde el 2016, y ambos alcanzaron la popularidad cuando ingresaron a la primera temporada de Exatlón México en el 2017. La ciclista entró en el equipo Azul mientras que, el gimnasta lo hizo en el grupo Rojo.

Aunque no se sabe bien cuándo es la fecha exacta de cuándo iniciaron su relación de novios se dice que contrajeron nupcias 6 años después de haber dado el primer paso; sin embargo, la realidad es que, esta pareja de atletas de alto rendimiento se casó en el año 2023, donde asistieron pocos participantes del reality show como: Pascal Nadaud, Gloria Murillo entre otros.

¿Cuáles son los logros de Daniel Corral en el deporte de alto rendimiento?

Guepardo cuenta con una medalla de plata y de bronce que logró ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez por salto de caballo y por equipos.

2 preseas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 por tener participación en Anillos y Barras Paralelas.

2 Medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 por participar en las barras paralelas y caballo con arzones.

1 presea de bronce en Juegos Panamericanos de Toronto 2015 por competir en el Caballo con Arzones

1 medalla de oro y bronce en el Pre-Olímpico de Londres en 2012 en las barras paralelas.

