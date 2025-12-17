¿Son gemelas?: Ella es Loreto Cid, la mujer que fue confundida con Sabine Mousier

Se viralizó en redes sociales una mujer idéntica a la actriz Sabine Mousier, motivo por el cual se generaron miles de especulaciones, te explicamos qué fue lo que paso.

¿Quién es la mujer que fue confundida con Sabine Mousier?

Loreto Cid, es una creadora de contenido de Chile, misma que fue comparada por su gran parecido a la famosa actriz Sabine Mousier, quien es famosa en México por interpretar papeles de villana.

La influencer ha destacado en redes sociales por tener más de medio millón de seguidores, 646.4 mil, para ser exactos y superar los cinco millones de likes en TikTok. Es una dermatóloga que no solo utiliza su tiempo para grabar videos, sino que de manera profesional ha montado una clínica de dermatología, donde además ofrece tratamientos con láser, todo siempre de gran calidad.

Su carrera profesional cuenta con una gran trayectoria, pues a lo largo de todos estos años ha tratado al menos 204 mil pacientes con diversos problemas para atender. Su cuenta la utiliza para brindar consejos a sus seguidores sobre el cuidado de la piel y los tratamientos de cirugías estéticas.

La influencer también reaccionó a las comparaciones ya que se molesto porque los medios expresaron que era idéntica a Sabine Mousier. Ella solo dijo que no buscaba suplantar la identidad de nadie, ya que ni siquiera conoce a Sabine.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Sabine Mousier?

Se generó una gran polémica donde se difundió a través de inteligencia artificial que la actriz Sabine Mousier había solicitado la eutanasia debido a un gran dolor que padece. Sin embargo, eso fue falso.

Lo único real es que la actriz padece una enfermedad llamada neuropatía de fibras pequeñas, un trastorno que afecta a los nervios A-delta y C, responsables de causar dolores sumamente intensos y temperatura en el cuerpo. Una de las consecuencias de este gran dolor es la sensación de descargas eléctricas en pies y manos. Esta es una de las razones por las que la actriz tiene que elegir proyectos que no le demanden tanto esfuerzo.

La actriz es una de las más sobresalientes en México, su cara y carrera profesional son conocidas en muchas partes y a pesar de su enfermedad se mantiene con optimismo para enfrentar cada reto.