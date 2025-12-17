Muere querida actriz calcinada dentro de su propia casa en un incendio

Este día se registró un fuerte incendio en una residencia de la provincia de Edirne en Turquía y se dio a conocer que lamentablemente dentro se encontraba la querida actriz Neveen Mandur, noticia que dejó a todos sus seguidores sorprendidos, pues el cuerpo de la histriona fue encontrado en muy mal estado.

Neveen Mandur fue encontrada por los cuerpos de emergencia

Según medios de Turquía, el incendio fue bastante grande, lo que ocasionó que las maniobras para apagar el fuego tomaran bastante tiempo a los bomberos, por lo que después de horas de trabajo lograron entrar a la residencia y dentro encontraron los restos de Neveer Mandur. Los registros indican que la actriz falleció a causa de intensas quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

Hasta el momento se sabe que el fuego fue causado durante la madrugada por una falla en la red eléctrica y se propagó de manera rápida en el interior del edificio. Algunas de las personas lograron salvar sus vidas saltando por las ventanas, pero los vecinos han comentado que Neveer se encontraba durmiendo. Los bomberos que acudieron al lugar tardaron tres horas en apagar las llamas del fuego.

¿Quién era la actriz Neveen Mandur?

Neveen Mandur fue una reconocida actriz de teatro regional y producciones culturales en el noroeste de Turquía y se ganó el corazón de miles de personas gracias a su trabajo; sin embargo, hace un par de años se alejó de los escenarios para dedicarse a su familia, pues decidió casarse por segunda vez. Su esposo le dedicó y la despidió con unas hermosas palabras donde explicó por qué decidió unir su vida con la actriz.

¿Qué figuras del espectáculo han fallecido en diciembre del 2025?

En las últimas semanas el mundo del espectáculo se ha vestido de luto ya que varias celebradidades han perdido la vida como:

Eduardo Manzano

Conrado Osorio

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer

Neveen Mandur

Juan José Zerboni

Rachael Carpani

Robe Iniesta

Fernando Meza

Sandra Caron

Mario Ureña