Livia Brito se enfunda en atuendo de cuero y presume sensual escote arriba de una terraza. (FOTOS)

Livia Brito presumió que es una de las actrices más sensuales del mundo del espectáculo, pues apareció con un maravilloso escote que se robó millones de miradas.

La artista, de 34 años, portó unos ajustados pantalones negros que enmarcaron sus largas piernas y sensuales curvas. Por si fuera poco, Livia complementó su atuendo con un chaleco que dejó al descubierto su cuello.

Brito lució muy elegante, pues combinó el mencionado outfit con una espectacular boina negra que la hizo lucir como toda una mujer francesa.

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“Que mujer tan poderosa eres”, “Cada día me sorprendo más con tus fotos” y “No te detengas nunca” fueron comentarios que dejaron los internautas debajo de las sorprendentes publicaciones de la cubana.

Y es que, ‘La Piloto’ publicó toda una galería de imágenes donde presumió su ajustada silueta y hermosos ojos color café. Los internautas cayeron rendidos ante el reciente shooting, pues dejaron muchísimos corazones rojos en cada una de las postales.

Por si fuera poco, la artista también escribió algunas frases de motivación para alentar a sus fans a cumplir sus sueños.

Por cada día nuevo, siempre hay un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse

No miremos nuestros obstáculos, mejor persigamos nuestros sueños

No cabe duda que Livia Brito desea ser una de las mujeres más sensuales de este 2021, pues inició el año con estas espectacular postales que elevaron la temperatura en todas las redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la cubana, pues recordemos que en el 2020 se le acusó de golpear a un camarógrafo en las playas de Cancún.

Fue el paparazzi Ernesto Zepeda quien se mostró con el rostro ensangrentado y acusó a la actriz de propinarle un golpe en el rostro.

Livia se disculpó con un video en sus redes sociales, donde compartió que respeta México y a su gente. Pese a todo, la actriz se ganó múltiples críticas por parte de los internautas y fuertes comentarios por parte de la prensa.

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