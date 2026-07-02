Hora límite para VOTAR hoy 2 de julio del 2026 para ayudar a subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

La tensión aumenta dentro de MasterChef 24/7 ya que la nueva etapa del reality culinario ha provocado que varios participantes comienzan a desear con muchas ansias los beneficios que hay dentro de la cocina más famosa de México y así poder tener ventaja frente a los demás y asegurar sus días de participación, entre ellos está ser parte de los que suben al balcón de la salvación por lo que ahora piden el apoyo del público y puedan acompañar a los cocineros que ya se encuentran exentos de cocinar el Domingo de Eliminación.

Con la ventaja de obtuvo Ramahá como capitán y ser ganador de la Batalla por Equipos que se llevó a cabo este miércoles 1 de julio tras presentar unos excelentes tacos al pastor con el trabajo en conjunto de Flor, Daniela Parra, Ixdit y Emmanuel, el participante decidió que que tanto él como sus compañeras, Ixdit y Daniela subieran al balcón de la salvación, sin embargo, aún existe una posibilidad de que otro participante los acompañe y asegure una semana más dentro de MasterChef 24/7 y este a través de las votaciones que se abrieron para que el público pueda decidir quién sube hoy 2 de julio.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar?

Como te lo mencionamos anteriormente, Ramahá, Daniela Parra e Ixdit ya se encuentran salvados lo que quiere decir que no portarán Delantal Negro y no cocinarán el domingo 5 de julio en el reto de eliminación, sin embargo, hay un lugar para otro cocinero y tenga el mismo beneficio, el ganador se decidirá a través de los votos del públkico, por lo que ahora e stu oportunidad de apoyar a tu participante favorito, a continuación te dejamos los nombres de por quién podrías votar.l



Luis

Jazmín

Camila

Antrax

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Nora

Julio

Carmen

Michelle

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?

Si qujieres que tu participante favorito no porte el Delantal Negro puedes empezar a votar para que suba al balcón de la salvación y asegurar su lugar unos días más, por lo que te invitamos a ejercer tu voto a través del siguiente link masterchef/vota/ recordemos que tú como publico tienes derecho a 10 votos los cuales puedes darselo a un solo participante o repartirlo entre varios, solo que en total sumen 10.

Tras concluir el proceso de votación tenes derecho a VOTOS EXTRAS los cuales de igual forma son 10 y puedes volver a repartir los puntos.Recuerda seguir la transmisión del programa ya que en cualquier momento nuestra querida conductora Claudia Lizaldi Indicará la hora límite donde se cierran votaciones, una vez lanzadas estas palabras ya no se recibirá ningún voto.