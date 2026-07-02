Así puedes reemplazar el clásico nude por estos 3 tonos de uñas que se ven más elegantes en verano

El clásico esmalte nude puede reemplazarse este verano por tonos de uñas con efecto glazed, francesa doble y aura nails: 3 tendencias que aportan sofisticación sin perder la versatilidad que caracteriza a los tonos neutros. Si bien los colores más naturales siguen siendo un básico, los expertos coinciden en que las nuevas propuestas incorporan brillo, profundidad y delicados juegos de color que refrescan el estilo de las manos.

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Las tendencias en manicura de 2026 están marcadas por el concepto de lujo discreto (quiet luxury), donde predominan los acabados translúcidos, los esmaltes que reflejan la luz y los diseños minimalistas. El objetivo ya no es llamar la atención con colores intensos, sino conseguir unas uñas que transmitan una imagen cuidada, moderna y elegante.

Tendencias de uñas para el verano 2026: las 3 alternativas más elegantes al esmalte nude

Estas son las 3 propuestas que lideran las tendencias y pueden sustituir al nude tradicional sin perder sofisticación.



Efecto glazed: esta manicura utiliza una base en tonos rosados, beige o lechosos sobre la que se aplica un pigmento perlado o cromado muy fino. El resultado es un acabado brillante que recuerda al esmalte de una porcelana y aporta una luminosidad natural a las manos. Es una opción que combina con cualquier look y favorece a todos los tonos de piel.

Francesa doble: se trata de una reinterpretación de la manicura francesa clásica. En lugar de una sola línea en la punta, incorpora una segunda línea fina en un color complementario o metálico. Puede realizarse con tonos blancos, champagne, dorados o rosados, logrando un diseño moderno que conserva la elegancia de la francesa tradicional.

Aura nails: inspiradas en los degradados suaves que simulan un halo de color en el centro de la uña, las aura nails ofrecen un acabado delicado y artístico. Los tonos más populares para el verano incluyen rosa empolvado, melocotón, lavanda y amarillo mantequilla, todos con transiciones muy sutiles.

La manicurista Betina Goldstein, reconocida por su trabajo con firmas de lujo y celebridades, ha señalado que las tendencias actuales se centran en acabados limpios y brillantes que resaltan la belleza natural de la uña. En la misma línea, Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon, destaca que las manicuras translúcidas y luminosas son las que mejor representan la elegancia contemporánea.

¿Por qué estas manicuras están reemplazando al nude clásico en el verano 2026?

Durante años, el esmalte nude fue la opción predilecta para quienes buscaban una manicura discreta. Sin embargo, las tendencias de 2026 incorporan acabados con mayor profundidad y reflejos sutiles que ofrecen un resultado más sofisticado sin perder versatilidad.

Según Nailpro, una de las revistas especializadas más importantes de este sector de la moda, los efectos perlados, cromados suaves y los diseños minimalistas dominan los salones de belleza porque aportan una apariencia fresca y moderna. Además, permiten que las uñas luzcan impecables durante más tiempo, ya que el crecimiento resulta menos evidente que con colores opacos.

Los profesionales también recomiendan combinar estos diseños con formas de uñas ovaladas, almendradas cortas o squoval, ya que potencian el efecto elegante y natural de la manicura. Asimismo, una correcta hidratación de las manos y las cutículas contribuye a que los acabados brillantes luzcan aún más sofisticados.