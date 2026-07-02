Cómo hacer un maquillaje estilo ‘Baddie’ que da seguridad y audacia: paso a paso

Entre las tendencias de belleza para otoño - invierno 2026 que ya están arrasando, el maquillaje tipo "Baddie" se ha vuelto una de las favoritas. Esto gracias a que se trata de un estilo que desborda personalidad por sí mismo y que cuando está bien ejecutado, es capaz de transformar la imagen al instante y resaltar las facciones protagonistas del rostro para un look espectacular.

Se compone principalmente de cejas bien estructuradas, mirada llamativa con delineados y sombras oscuras y labios perfectamente perfilados para que sean el centro de atención. Tal como lo indica su traducción al español, este makeup hace referencia a "chicas malas" o "villanas", como una forma de reflejar carácter fuerte que se vuelve un accesorio más, según la definición de trends de Pure Wow.

El “Baddie” makeup resalta las facciones del rostro para hacerlas más llamativas|Pinterest

Cómo hacer un maquillaje "Baddie": 7 pasos que no pueden faltar en tu rutina