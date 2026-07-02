Cómo hacer un maquillaje estilo ‘Baddie’ que da seguridad y audacia: paso a paso
Si quieres renovar tu imagen y quieres algo que llame la atención, puedes empezar por el maquillaje “Baddie” que eleva la belleza y favorece las facciones.
Entre las tendencias de belleza para otoño - invierno 2026 que ya están arrasando, el maquillaje tipo "Baddie" se ha vuelto una de las favoritas. Esto gracias a que se trata de un estilo que desborda personalidad por sí mismo y que cuando está bien ejecutado, es capaz de transformar la imagen al instante y resaltar las facciones protagonistas del rostro para un look espectacular.
Se compone principalmente de cejas bien estructuradas, mirada llamativa con delineados y sombras oscuras y labios perfectamente perfilados para que sean el centro de atención. Tal como lo indica su traducción al español, este makeup hace referencia a "chicas malas" o "villanas", como una forma de reflejar carácter fuerte que se vuelve un accesorio más, según la definición de trends de Pure Wow.
Cómo hacer un maquillaje "Baddie": 7 pasos que no pueden faltar en tu rutina
- Enmarca las cejas. Sin importar cuál de los diseños de cejas que se están usando en 2026 sea tu favorita, para un maquillaje "Baddie" es indispensable que la forma esté perfectamente trazada. Vas a necesitar un gel o cera que marque la forma; luego con tu producto de color favorito resalta el arco y rellena los huequitos vacíos.
- Haz un ahumado en los ojos. El efecto ahumado en la mirada es un excelente aliado para potenciar los ojos en el makeup de "chica mala". Con una brocha mediana aplica una capa de sombra café en todo el párpado; para las orillas un color negro de buena pigmentación. Aquí no hay que seguir una estructura específica, sino imitar el "smokey eye" tradicional.
- Aplica blush de textura aterciopelada. Ponte rubor en los pómulos altos, con movimientos ascendentes hacia la sien para crear un efecto lifting que estilice el rostro. Primero usa una fórmula en crema y luego sella con polvo para que dure intacto por horas.
- No te limites en el delineado. Para un look mucho más cargado y perfecto para robarte las miradas en cualquier lugar, traza un delineado pronunciado que vaya de la mitad del ojo y de forma ascendente para que la mirada quede enmarcada.
- Aplica rímel para pestañas largas y definidas. A diferencia de otras tendencias de belleza que apuestan por efectos ligeros, en el maquillaje "Baddie" nunca es suficiente rímel y lo importante es conseguir unas pestañas de impacto con máscaras que aporten longitud y volumen.
Delinea los labios. Uno de los principales atractivos del estilo "villana" está en la boca, pues tiene como protagonistas a los labios súper perfilados. El secreto para dar mayor grosor consiste en usar un lápiz entre marrón y nude intenso; llevar el color suavemente hacia el centro y pasar por toda la forma de los labios y hacer un tipo corazón en el arco de cupido.
- Rellena la boca con gloss para el toque "Baddie" final. El último paso para un makeup de impacto está en poner el gloss, que puede ser transparente y con glitter o con un toque de color.