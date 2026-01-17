¿Por qué se regalan tulipanes HOY, 17 de enero? Significado y origen

¡Que no se te pase! Cada tercer sábado de enero se conmemora el Día Nacional del Tulipán. Por eso, este sábado 17 de enero, se tiende a regalar un ramo de tulipanes a esa persona especial o a tus seres queridos. Si bien esta tradición surgió en Países Bajos, en los últimos años, se ha extendido a México, donde las personas aprovechan la ocasión para compartir su amor, cariño y admiración a través de este tierno regalo.

¿Por qué se regalan tulipanes HOY, 17 de enero? Así surgió la tradición

Los tulipanes son una flor originaria de Asia Central. No obstante, es en Europa donde se ha popularizado su cultivo, especialmente en Países Bajos, donde cada tercer sábado de enero se conmemora el Día del Tulipán para celebrar el inicio de la temporada. Como parte de la celebración, se lleva a cabo un evento en el que los cultivadores de tulipanes suelen donar miles de flores para que las personas acudan a hacer su propio ramo de manera gratuita, dando como resultado una tradición verdaderamente colorida.

Gracias a las redes sociales , el Día del Tulipán ha ganado popularidad en México, por lo que HOY, 17 de enero, es la ocasión perfecta para sorprender a tu pareja, amigos o familia con un bello ramo de tulipanes.

¿Qué significa regalar tulipanes?

Obsequiar un tulipán tiene diversos significados, dependiendo el color. No obstante, esta flor simboliza un amor profundo, felicidad, buenos deseos, esperanza, renovación y nuevos comienzos. Por ello, es ideal para regalarla a esa persona que tanto quieres.

El significado de los tulipanes, según su color

Lo hermoso de la temporada de tulipanes es que puedes armar tu propio ramo, según lo que desees expresar, pues cada color tiene su propio significado:



Tulipanes rojos : amor verdadero y pasión

: amor verdadero y pasión Tulipanes amarillos : alegría y amistad

: alegría y amistad Tulipanes blancos : paz, pureza, renovación y nuevos comienzos

: paz, pureza, renovación y nuevos comienzos Tulipanes rosas : cariño y ternura

: cariño y ternura Tulipanes naranjas : vitalidad y entusiasmo

: vitalidad y entusiasmo Tulipanes morados: elegancia y admiración

¿Cuánto cuesta un ramo de tulipanes en la CDMX en 2026?

En México, puedes hallar tulipanes en florerías, mercados de flores y puestos callejeros. Su precio suele variar según la zona, el tipo de ramo, la cantidad y el color. No obstante, en 2026, el precio de un ramo de tulipanes en la Ciudad de México va de los $60 a los $300 pesos. Así que ya sabes… ¡No desaproveches la oportunidad y sorprende a tu persona favorita!