¡Es HERMOSA! Revelan fotos inéditas de la Tierra tomadas de camino a la Luna

¡Histórico y hermoso! La tripulación de Artemis II sorprende al mandar material durante su viaje a la Luna. Se trata de nada más y nada menos que de fotos inéditas de la Tierra, tomadas desde la nave Orion por el comandante de la misión, Reid Wiseman. Las imágenes ya fueron compartidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el resultado es impresionante.

“Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal”, escribió la NASA al publicar las fotografías. “Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna”.

We see our home planet as a whole, lit up in spectacular blues and browns. A green aurora even lights up the atmosphere. That's us, together, watching as our astronauts make their journey to the Moon. pic.twitter.com/6JkKufBgtJ — NASA (@NASA) April 3, 2026

Se espera que la tripulación comparta más imágenes a medida que avanza el viaje, por lo que es probable que la NASA pronto nos sorprenda con una nueva ronda de impresionantes postales, como esta que muestra la división entre el día y la noche:

Even in darkness, we glow.



In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM — NASA (@NASA) April 3, 2026

Artemis II: un hito en la exploración espacial

Artemis II es la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre desde el histórico Apolo 17 en 1972. La tripulación está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen; quienes están a bordo de la nave espacial Orion.

El despegue se llevó a cabo el 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy ubicado en la costa de Florida, Estados Unidos, y marcó un récord en la distancia alcanzada por una tripulación humana en órbita alrededor de la Tierra, de camino a la Luna. Según registros de la NASA, la nave alcanzó 70,400 kilómetros de altura, una cifra jamás antes vista en vuelos anteriores.

¿En qué consiste la misión de Artemis II?

La misión durará un total de 10 días. El objetivo es probar los sistemas de Orion para validar la trayectoria y tecnologías de soporte vital. Esta recopilación de datos es esencial para próximas misiones de la NASA, especialmente aquellas de larga duración. La tripulación no aluniazará, sino que sólo rodeará al Satélite. Con esto también se pretende el registro de su cara oculta, que permanece como un territorio todavía inexplorado por los humanos.