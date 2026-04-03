uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Es HERMOSA! Revelan fotos inéditas de la Tierra tomadas de camino a la Luna

La tripulación de Artemis II toma nuevas fotos de la Tierra en su viaje a la Luna y el resultado es impresionante: imágenes inéditas, tomadas desde la nave.

Revelan fotos inéditas de la Tierra tomadas desde la Luna
| Crédito: NASA

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Histórico y hermoso! La tripulación de Artemis II sorprende al mandar material durante su viaje a la Luna. Se trata de nada más y nada menos que de fotos inéditas de la Tierra, tomadas desde la nave Orion por el comandante de la misión, Reid Wiseman. Las imágenes ya fueron compartidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el resultado es impresionante.

“Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal”, escribió la NASA al publicar las fotografías. “Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna”.

Se espera que la tripulación comparta más imágenes a medida que avanza el viaje, por lo que es probable que la NASA pronto nos sorprenda con una nueva ronda de impresionantes postales, como esta que muestra la división entre el día y la noche:

Artemis II: un hito en la exploración espacial

Artemis II es la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre desde el histórico Apolo 17 en 1972. La tripulación está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen; quienes están a bordo de la nave espacial Orion.

El despegue se llevó a cabo el 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy ubicado en la costa de Florida, Estados Unidos, y marcó un récord en la distancia alcanzada por una tripulación humana en órbita alrededor de la Tierra, de camino a la Luna. Según registros de la NASA, la nave alcanzó 70,400 kilómetros de altura, una cifra jamás antes vista en vuelos anteriores.

¿En qué consiste la misión de Artemis II?

La misión durará un total de 10 días. El objetivo es probar los sistemas de Orion para validar la trayectoria y tecnologías de soporte vital. Esta recopilación de datos es esencial para próximas misiones de la NASA, especialmente aquellas de larga duración. La tripulación no aluniazará, sino que sólo rodeará al Satélite. Con esto también se pretende el registro de su cara oculta, que permanece como un territorio todavía inexplorado por los humanos.

Tags relacionados
NASA Viral

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo