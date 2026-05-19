Quién es Ixdit Vega, la nueva participante de MasterChef 24/7

Ya conocemos a los 22 participantes de MasterChef 24/7, quienes están dispuestos a demostrar por qué se merecen un lugar dentro de la cocina más famosa de México. Una de las afortunadas fue Ixdit Vega, que a su corta edad ya tiene increíbles habilidades culinarias y se enfrentará a numerosos retos y pruebas para evitar caer en los temidos "mandiles negros".

Conoce a Ixdit Vega, una de las 22 participantes de MasterChef 24/7 2026

Ixdit Vega es una joven cocinera originaria de Veracruz, que gracias a su sazón logró convertirse en una de las 22 participantes de la temporada 2026 de MasterChef 24/7. Y aunque apenas van unos días en el reality, sus compañeros ya la están "shippeando" con Emmanuel Chiang, pero ella asegura que todavía es muy pronto para fijarse en alguien y de momento solo está interesada en aprender.

Además de su pasión por la cocina, Ixdit Vega es amante de la moda, los viajes y los animales. En redes sociales disfruta compartir parte de su día a día y fotos de las aventuras junto a sus mascotas.

¿Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara, "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

También se unió Pablo Villagrán, quien fue el último integrante elegido por decisión del público tras superar en apoyo a Fernanda Sarmiento y José Olmedo "Cheché", que tristemente no obtuvieron un lugar en MasterChef 24/7.

¿Cómo ver GRATIS MasterChef 24/7?

Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en el Universo MasterChef 24/7, puedes ver la transmisión en el sitio web de Azteca UNO, en los canales oficiales de TikTok y MasterChef. En la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y el domingo a las 20:00 horas.