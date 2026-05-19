Quién es Ixdit Vega, la nueva participante de MasterChef 24/7
Con su carisma y buen sazón, Ixdit Vega se convirtió en una de las 22 afortunadas en formar parte de MasterChef 24/7.
Ya conocemos a los 22 participantes de MasterChef 24/7, quienes están dispuestos a demostrar por qué se merecen un lugar dentro de la cocina más famosa de México. Una de las afortunadas fue Ixdit Vega, que a su corta edad ya tiene increíbles habilidades culinarias y se enfrentará a numerosos retos y pruebas para evitar caer en los temidos "mandiles negros".
Conoce a Ixdit Vega, una de las 22 participantes de MasterChef 24/7 2026
Ixdit Vega es una joven cocinera originaria de Veracruz, que gracias a su sazón logró convertirse en una de las 22 participantes de la temporada 2026 de MasterChef 24/7. Y aunque apenas van unos días en el reality, sus compañeros ya la están "shippeando" con Emmanuel Chiang, pero ella asegura que todavía es muy pronto para fijarse en alguien y de momento solo está interesada en aprender.
Además de su pasión por la cocina, Ixdit Vega es amante de la moda, los viajes y los animales. En redes sociales disfruta compartir parte de su día a día y fotos de las aventuras junto a sus mascotas.
¿Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7?
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- María del Carmen Ramos
- Javier Lara, "La Chuleta Metalera"
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
También se unió Pablo Villagrán, quien fue el último integrante elegido por decisión del público tras superar en apoyo a Fernanda Sarmiento y José Olmedo "Cheché", que tristemente no obtuvieron un lugar en MasterChef 24/7.
¿Cómo ver GRATIS MasterChef 24/7?
Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en el Universo MasterChef 24/7, puedes ver la transmisión en el sitio web de Azteca UNO, en los canales oficiales de TikTok y MasterChef. En la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y el domingo a las 20:00 horas.