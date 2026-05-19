¿3 maneras de acomodar las plantas en tu jardín para que luzca más grande y elegante?

Dentro del diseño de tu jardín, la distribución de tus plantas puede transformar por completo el espacio, ya sea en orden visual o hasta haciéndolo visualmente más grande. Es por ello, que ahora te contamos sobre 3 maneras de acomodar tus plantas de jardín para que el patio parezca más grande y elegante.

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Dentro de las decoraciones en el exterior, es recomendable jugar con alturas, colores y, por supuesto, tipos de vegetación, que te permitan crear una profundamente visual que aproveche de mejor manera cada espacio. Además de mejorar la estética, un acomodo consciente aprovecha mejor cada espacio. Además, el orden visual transforma de manera importante la perspectiva de elegancia y sofisticación.

Efecto de capas para agregar profundidad

Si cuentas con espacio reducido, opta por colocar árboles pequeños y robustos junto a las paredes o en las partes traseras del jardín, colocando plantas de tamaño medio justo de frente. Este sistema obliga a la vista a realizar un recorrido por el espacio, generando una sensación de profundidad y amplitud.

Aprovechamiento vertical y esquinas

Una manera práctica de incrementar el espacio verde dentro de un jardín pequeño es liberar el suelo y optar por colocar plantas trepadoras en las bardas que se puedan sostener por medio de maceteros colgantes o repisas. Al elevar la vegetación a la altura de los ojos, el espacio no solo se ve más espacioso, sino también importante.

Agrupación en masas y bloques

Si buscas generar un ambiente moderno y elegante, es indispensable que evites dispersar una sola planta en cada rincón, pues la elegancia se obtendrá al agrupar plantas de la misma especie o en números impares, que promuevan la idea de crear un “bosque”; toma en cuenta el color y las texturas.

Si tienes poco espacio pero quieres crear un jardín elegante, moderno y organizado, estos trucos te ayudarán a transformar cualquier espacio en poco tiempo y de manera muy sencilla.