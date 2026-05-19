5 ideas para personalizar la funda de tu celular al estilo K-Pop Demon Hunters sin gastar mucho

Definitivamente K-Pop Demon Hunters llegó para quedarse ya que su éxito no solo se mantuvo en las diversas premiaciones de cine sino que miles de niñas y niños aman la estética de los personajes así como las canciones por lo que actualmente hay disfraces, juguetes, diseño de fiestas, maquillajes y muchas cosas más tematizadas de la película por lo que en esta ocasión te presentamos cinco ideas para personalizar la funda de tu celular.

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Ideas para personalizar la funda de tu celular con diseños de K-Pop Demon Hunters

Estas ideas son fáciles, económicas y sobre todo muy personalizadas, por lo que no habrá otra igual y serás la sensación. Armarlas con amigas y amigos será un gran plan para hacer.

K-Pop Demon Hunters: Funda de celular transparente con stickers

Esta idea consiste en mantener la funda de tu celular transparente e imprimir algunos stickers de los personajes de K-Pop Demon Hunters. Por otro lado, puedes agregar stickers divertidos y coloridos. Las estampillas deben ser a color y puedes imprimir versiones animadas, esto le dará un toque único a tu funda.

K-Pop Demon Hunters: Funda de celular con papel pintado

Esta idea consiste en dibujar en una hoja blanca la forma del modelo de tu celular y decorarla con pintura azul y morada. Puedes agregar formas de corazones. Deberás colocar stickers de Rumi, Mira y Zoey en su diseño original. Por otro lado, agrega pedrería colorida y definitivamente lucirá demasiado. Deberás poner la hoja sobre una funda transparente.

K-Pop Demon Hunters: Funda de celular de Saja Boys

Para esta idea deberás dibujar en una hoja blanca la forma del modelo de tu celular y pintarla con tonos degradados. Tendrás que imprimir stickers de los Saja Boys y colocarlos sobre el papel. Añade estampas de figuras e incluso puedes personalizarla con palabras o ponerle tu nombre.

K-Pop Demon Hunters: Funda de celular de Mira y Abby

Esta idea consiste en personalizar una funda de celular con las imágenes de Mira y Abby; o la pareja que tú decidas. Deberás dibujar en una hoja blanca la forma del modelo de tu celular y pintarla con tonos pastel. Puedes utilizar una revista para recortar letras y formar el nombre de la pareja. El papel lo colocarás sobre una funda transparente.

K-Pop Demon Hunters: Funda de celular con figuras 3D

Esta idea consiste en utilizar una funda transparente, colocar stickers de Rumi, Mira y Zoey y decorar con figuras 3D. Incluso puedes colocar el nombre de personajes con letras para pulseras. También agrega pedrería para darle más brillo.

¿Cómo imprimir stickers de K-Pop Demon Hunters de manera fácil?

Imprimir stickers de los personajes de K-Pop Demon Hunters es muy sencillo, solo deberás hacer un documento en internet con tus imágenes favoritas de los personajes. Acomodarás todo en una hoja y la imprimiras en papel especial para pegatinas. Es importante que la impresora sea adecuada para dicha actividad.