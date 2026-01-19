TV Azteca te lleva a corear las mejores canciones de ¡GRUPO BRYNDIS!

TV Azteca te lleva a ver a Grupo Bryndis, el próximo sábado 31 de enero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: