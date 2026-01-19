inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

TV Azteca te lleva a corear las mejores canciones de ¡GRUPO BRYNDIS!

¿Quieres ir al concierto de Grupo Bryndis? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a su concierto en La Arena CDMX.

dinamica grupo bryndis
Notas,
Azteca Uno Especiales

TV Azteca te lleva a ver a Grupo Bryndis, el próximo sábado 31 de enero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

Galerías y Notas Azteca UNO