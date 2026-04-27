Muere influencer tras ser atropellada por un concursante de popular programa de talentos: lo que se sabe del caso

Las redes sociales están conmocionadas con la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes como Klaudiaglam. La joven murió a los 32 años, luego de llevar varios días en el hospital tras haber sido atropellada en Londres. El incidente ocurrió hace aproximadamente una semana a las afueras de una discoteca en el barrio del Soho, cuando un vehículo, el cual presuntamente era conducido por la modelo Gabrielle Carrington, la embistió junto a otras personas. Debido a las características del caso, todo podría escalar legalmente a cargos relacionados con asesinato.

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¿Qué pasó exactamente y dónde ocurrió el atropello?

Todo ocurrió en el famoso barrio de Soho, en Londres, a las afueras de una famosa discoteca del lugar. De acuerdo con los reportes, la influencer fue atropellada junto a otro grupo de personas durante la noche. Testigos señalan que la situación parecía intencional. Por su parte, las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas; la víctima que más resultó afectada fue Klaudia, quien permaneció grave en el hospital hasta el día de su fallecimiento.

¿Quién es Gabrielle Carrington y qué cargos enfrenta?

La responsable del terrible accidente es Gabrielle Carrington; ella es una modelo británica que participó en un famoso programa de televisión que busca talentos en 2013 y que ha formado a varios artistas reconocidos mundialmente. Ella fue detenida en el momento del accidente y hasta antes del fallecimiento de una de las víctimas, los cargos que enfrentaba eran:



Intento de asesinato

Conducción peligrosa

Manejar bajo efectos del alcohol

Tras la muerte de Klaudia, el caso podría reclasificarse como homicidio o asesinato.

¿Quién era Klaudiaglam y por qué su muerte impacta tanto?

Klaudia era una influencer que contaba con más de 275 mil seguidores en redes y que se dedicaba a compartir contenido relacionado con estilo de vida, fitness y rutinas personales, las cuales son muy populares hoy en día. Su comunidad estaba creciendo poco a poco, pero ahora, su perfil se llena de mensajes de tristeza y despedida.

