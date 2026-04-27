Muere influencer tras ser atropellada por un concursante de popular programa de talentos: lo que se sabe del caso
Muere una influencer atropellada por un exconcursante de un popular programa de talentos en un caso que conmocionó al mundo en las redes sociales.
Las redes sociales están conmocionadas con la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska, conocida en redes como Klaudiaglam. La joven murió a los 32 años, luego de llevar varios días en el hospital tras haber sido atropellada en Londres. El incidente ocurrió hace aproximadamente una semana a las afueras de una discoteca en el barrio del Soho, cuando un vehículo, el cual presuntamente era conducido por la modelo Gabrielle Carrington, la embistió junto a otras personas. Debido a las características del caso, todo podría escalar legalmente a cargos relacionados con asesinato.
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¿Qué pasó exactamente y dónde ocurrió el atropello?
Todo ocurrió en el famoso barrio de Soho, en Londres, a las afueras de una famosa discoteca del lugar. De acuerdo con los reportes, la influencer fue atropellada junto a otro grupo de personas durante la noche. Testigos señalan que la situación parecía intencional. Por su parte, las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas; la víctima que más resultó afectada fue Klaudia, quien permaneció grave en el hospital hasta el día de su fallecimiento.
¿Quién es Gabrielle Carrington y qué cargos enfrenta?
La responsable del terrible accidente es Gabrielle Carrington; ella es una modelo británica que participó en un famoso programa de televisión que busca talentos en 2013 y que ha formado a varios artistas reconocidos mundialmente. Ella fue detenida en el momento del accidente y hasta antes del fallecimiento de una de las víctimas, los cargos que enfrentaba eran:
- Intento de asesinato
- Conducción peligrosa
- Manejar bajo efectos del alcohol
Tras la muerte de Klaudia, el caso podría reclasificarse como homicidio o asesinato.
¿Quién era Klaudiaglam y por qué su muerte impacta tanto?
Klaudia era una influencer que contaba con más de 275 mil seguidores en redes y que se dedicaba a compartir contenido relacionado con estilo de vida, fitness y rutinas personales, las cuales son muy populares hoy en día. Su comunidad estaba creciendo poco a poco, pero ahora, su perfil se llena de mensajes de tristeza y despedida.