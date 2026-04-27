Los horóscopos de Mhoni Videte para la semana, del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo

Mhoni Vidente reveló en su canal de YouTube el horóscopo de la última semana de abril, que abarcan desde hoy 27 hasta el viernes 1 de mayo. De acuerdo con la famosa astróloga, será un cierre pleno para la mayoría de los signos, con pequeños altibajos que deben tener en cuenta.

La vidente consultó las cartas del tarot y definió cuáles serán los golpes de suerte, los números mágicos y las debilidades de cada signo zodiacal, influenciados por el Sol en Tauro, la Luna en Virgo y la armonía de Júpiter con Cáncer.

ARIES

Veo que este día te pide firmeza y enfoque, Aries. Debes centrarte en tu estabilidad emocional y económica, dejando atrás impulsos que solo te desgastan. Se abren caminos importantes en lo laboral, incluso con oportunidades que cruzan fronteras como una visa o una beca. Tus números mágicos son 06, 07 y 36, y la suerte te acompaña en cuatro momentos clave. Cuida tu descanso, porque el insomnio y las molestias en la garganta podrían debilitarte si no atiendes tu energía.

TAURO

Tu energía está en su punto más alto, Tauro, y este ciclo de cumpleaños llega con renovación total. Las cartas hablan de dinero que fluye, regalos inesperados y una estabilidad amorosa que te hará sentir en paz. Cuida tu estómago, ya que la gastritis o inflamación podrían aparecer si cargas emociones. Tus números mágicos son 02, 09 y 40, con cuatro golpes de suerte que impulsarán tus decisiones.

GÉMINIS

El universo te empuja a construir un futuro sólido, Géminis. Debes dejar la improvisación y tomar decisiones firmes que definan tu camino. Veo oportunidades en el extranjero que podrían cambiar tu rumbo y darte estabilidad económica. Tus números mágicos son 27, 43 y 55. Mantente alerta con tu salud bucal y refuerza tus defensas, porque tu cuerpo podría resentir el estrés de estos cambios.

CÁNCER

Las cartas anuncian una etapa luminosa para ti, Cáncer, llena de éxito y fortuna. Se activan viajes cortos que traerán buenas noticias, y también aparece una energía fuerte de compromiso, incluso una posible propuesta de matrimonio. Atiende tu equilibrio hormonal para evitar desajustes en tu bienestar. Tus números mágicos son 01, 04 y 32, con cinco golpes de suerte que te rodean.

LEO

Este es un momento de transformación profunda, Leo. Las cartas te muestran reencontrándote con tu camino y tomando decisiones que te llevarán a una estabilidad económica importante. Cuida tu cuerpo, especialmente la cadera y la zona lumbar, para evitar molestias mayores. Tus números mágicos son 11, 30 y 34, con cinco oportunidades de suerte.

Este es el horóscopo de Leo para hoy.|(CANVA)

VIRGO

Se abre para ti un periodo de juicio y decisiones importantes, Virgo. Todo aquello que estaba en pausa comienza a resolverse, especialmente temas legales o trámites pendientes. Evita el estrés, ya que la migraña y la presión alta podrían afectarte seriamente. Tus números mágicos son 10, 19 y 22, con cuatro golpes de suerte.

LIBRA

La templanza será tu mayor aliada, Libra. Las cartas hablan de un renacimiento económico que te permitirá recuperar estabilidad y sentirte más seguro. También se vislumbra la posibilidad de embarazo o crecimiento familiar. Cuida tus huesos, manos y cadera, evitando esfuerzos innecesarios. Tus números mágicos son 14, 17 y 59, con cuatro momentos de suerte.

ESCORPIO

Brillas con una fuerza imparable, Escorpión. El universo te recompensa con dinero extra y la resolución de asuntos legales que te tenían inquieto. Es tu momento de tomar el control y avanzar sin miedo. Presta atención a tu digestión, especialmente al estreñimiento. Tus números mágicos son 23, 41 y 58, con cuatro golpes de suerte.

SAGITARIO

Las cartas te piden actuar con liderazgo, Sagitario, como un verdadero emperador de tu destino. Se abren nuevas oportunidades laborales que te permitirán crecer de forma constante y segura. Cuida tu sistema inmunológico para evitar infecciones virales. Tus números mágicos son 03, 16 y 20, con cinco golpes de suerte.

CAPRICORNIO

La prosperidad toca tu puerta, Capricornio. Veo éxito en negocios y proyectos laborales, así como cambios favorables en tu vivienda que traerán estabilidad. Es un momento ideal para construir patrimonio. Atiende tu sistema digestivo y evita la gastritis. Tus números mágicos son 26, 31 y 47, con cuatro oportunidades de suerte.

ACUARIO

El poder y la determinación te envuelven, Acuario. Las cartas marcan riqueza, abundancia y una etapa de crecimiento que incluso puede llevarte al matrimonio. Estás en una posición fuerte para manifestar todo lo que deseas. Cuida tu salud, especialmente riñones, páncreas y presión arterial. Tus números mágicos son 13, 21 y 42, con cinco golpes de suerte.

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