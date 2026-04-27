4 formas de vestir que te hacen ver más gordita y ni siquiera te das cuenta: todo está en la ropa

La forma en que eliges tu ropa es clave, porque juega un papel importante al momento de resaltar lo mejor de tu cuerpo. Si no lo haces bien, puede jugarte en contra… y lo peor es que a veces ni siquiera lo notas. Muchas prendas, tipos de corte y combinaciones pueden añadir volumen visual y hacerte lucir más “rellenita” sin que esa sea tu intención. Por eso, te diremos cuáles son esas 4 formas de vestir que podrían estar saboteando tu look completo.

¿Por qué algunas prendas de ropa te hacen ver más gorda?

A veces, el corte de la ropa es lo que está haciendo que se te vea más acnha, más allá del color, o la talla, según el portal de moda Eslamoda. Algunos de los errores que debes de tener en mente antes de elegir un buen outfit son hacer estar segura de no cometer estos 4 errores:

1. Si usas ropa 4 tallas más grande

Es un error común, sobre todo si te quieres unir a la moda del overzise cin conocer realmente cómo funciona. Muchos lo usan para ocultar imperfecciones, pero también da la sensación de que hay un circo allá adentro.

Ropaa Oversize.|CANVA

2. Usar leggings como si fueran jeans

En lugar de ayudarte, podría empeorar tu figura. Al ser una prenda delgada y brilosa, hace que toda la atención esté en tus piernas, pero el efecto visual no te afavorecerá en nada. Mejor usa unos pantalones skinny o algo más estructurado.

3. Usar ropa con rallas horizontales

Este es un clásico que todavía se comete. Las líneas horizontales hacen que el cuerpo se anche visualmente, pero si no las usas con prendas más entalladas o con colores sólidos, entonces estarás provocando que el efecto contrario.

4. Usar ropa con estampados grandes

A veces es divertido usar ropa con estampados que te hacen ver chic o aesthetic, pero cuando estos dibujos son demasiado grandes lo que harán es hacer que el ojo no sepa dónde mirar y agregará volumen. Elige un estilo minimalista si tu objetivo es no ancharte.

¿Cómo vestir si eres una mujer gordita o ancha?

Si eres una mujer gordita o “curvy” y ancha, pero tu intención es jugar con las proporciones y llucir más delgada, entonces elige ropa que te ayude a equilibrar el volumen estéticamente: si tienes mucho arriba, añade más abajo y viceversa, señala el especialista David Navarro en su portal de moda.

Asimismo, puede jugar con las prendas; es decir, combinar una chaqueta corta con blusa larga abajo hará un efecto de acinturar y alargar el cuerpo. Lo mismo ocurre con los cinturones delgados y rectos; te ayudarán con los vestidos para definir la figura y crear una sensación delgada.