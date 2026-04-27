Por qué Alana Flores se retira del boxeo Supernova Génesis 2026 tras su pelea contra Flor Vigna: esto dijo

Alana Flores anunció su retiro del boxeo tras la derrota contra Flor Vigna, en su pelea en Supernova Génesis 2026 . La streamer mexicana ofreció una declaración que impactó a sus fans, luego de que la cantante argentina le quitara el título invicto por decisión unánime.

“En estos dos años he aprendido que cada persona que vive de este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable (...) Me enamoré de este deporte porque el boxeo me encontró en un momento en el que me salvó la vida. Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentir y de amarte (...) nunca olvidaré lo que conseguí gracias a ti”, dijo aún arriba del cuadrilátero.

La streamer mexicana señaló que tomó la decisión de “hacerse a un lado” porque, aunque al inicio amó profundamente el boxeo, ahora “le hace mucho daño”.

Luego, cerró su discurso con un emotivo mensaje: “Esta ha sido mi última pelea, pero me voy con el corazón lleno”.

Alana Flores había tenido una racha de cuatro victorias consecutivas, demostrando sus habilidades en el deporte mientras seguía su carrera como creadora de contenido.

Alana Flores le ganó a:

Nissaxter y Zeling

Mav

Ari Geli

Gala Montes

¿Quién es Alana Flores?

Alana Flores es una streamer mexicana de 25 años que actualmente es la presidenta de Radiza FC en la Kings League Américas. Es una de las creadoras de contenido con mayor alcance en redes sociales, sumando más de 4.8 millones de seguidores en Instagram. En TikTok, la cifra se duplica hasta los 8.5 millones de seguidores.

Alana Flores anunció su retiro del boxeo en Supernova Génesis por esta razón.|(Instagram @alanafloresf)

¿Cómo se hizo famosa Alana Flores?

Alana Flores se hizo famosa por compartir videos de su día a día en TikTok durante la pandemia de COVID-19. Al inicio, publicaba tips para el videojuego Call of Duty: Mobile, lo que le permitió construir una comunidad que la sigue desde entonces.

Sin embargo, su fama explotó cuando se convirtió en presidenta de Radiza FC y, más tarde, se unió como boxeadora en La Velada del Año 4, organizada por el influencer Ibai Llanos.