TV Azteca te lleva al concierto de LA GUSANA CIEGA

La Gusana Ciega ofrecerá un maravilloso concierto este viernes 29 de mayo en el Auditorio Alfredo del Mazo, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl y TV Azteca quiere llevarte a vivir una noche llena de música coreando sus más grandes éxitos musicales.

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