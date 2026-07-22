Yuridia, Espinoza Paz, La Arrolladora y más se presentarán en La Feria de la Manzana 2026: Cartelera COMPLETA, horarios, precios y todo lo que tienes que saber

Es oficial, el reconocido Pueblo Mágico Zacatlán de las Manzanas se prepara para llevar a cabo su feria más esperada; así es, estamos hablando de La Gran Feria de la Manzana, evento que contará con grandes conciertos de artistas muy esperados como Yuridia, Espinoza Paz, La Arrolladora, entre otros es por eso que a continuación te damos todos los detalles.

La Feria de la Manzana 2026: Cartelera COMPLETA de todos los artistas que se presentarán

La Feria de la Manzana llega con su edición 84 para cautivar a muchas personas, entre ellas a todos los amantes de la música ya que este 2026 se presentarán en dicho evento grandes artistas, que a lo largo de su trayectoria han logrado tener un gran número de fans. A continuación te presentamos la cartelera completa así como las fechas y precio de cada entrada.



BXS Bryndis x Siempre: VIP $600, Oro $400, Plata $250, General $100 (07 agosto)

VIP $600, Oro $400, Plata $250, General $100 (07 agosto) El Yaki: VIP $700, Oro $500, Plata $300, General $100 (08 agosto)

VIP $700, Oro $500, Plata $300, General $100 (08 agosto) El Trono de México: VIP $1,000, Oro $700, Plata $350, General $100 (09 agosto)

VIP $1,000, Oro $700, Plata $350, General $100 (09 agosto) Show de Lucha Libre: Filas 1-3: $500, Filas 4-6: $400, Filas 7-10: $200, General $100 (10 agosto)

Filas 1-3: $500, Filas 4-6: $400, Filas 7-10: $200, General $100 (10 agosto) Las Guerreras K-Pop: VIP $500, Oro $400, Plata $200, General $100 (11 agosto)

VIP $500, Oro $400, Plata $200, General $100 (11 agosto) Grupo Aroma: VIP $350, Oro $250, Plata $150, General $100 (12 agosto)

VIP $350, Oro $250, Plata $150, General $100 (12 agosto) La Arrolladora Banda El Limón: VIP $1,000, Oro $700, Plata $350, General $100 (13 agosto)

VIP $1,000, Oro $700, Plata $350, General $100 (13 agosto) El Bogueto: VIP $700, Oro $500, Plata $300, General $100 (14 agosto)

VIP $700, Oro $500, Plata $300, General $100 (14 agosto) Yuridia: VIP $2,600, Oro $1,700, Plata $850, General $100 (15 agosto)

VIP $2,600, Oro $1,700, Plata $850, General $100 (15 agosto) Espinoza Paz: VIP $1,000, Oro $600, Plata $350, General $100 (16 agosto)



La Feria de la Manzana 2026: Precio, fecha, hora y lugar

La Feria de la Manzana 2026 se llevará a cabo del 7 al 16 de agosto de 2026 en el Teatro del Pueblo, ubicado en la Unidad Deportiva Morelos en el estado de Puebla. La entrada general tendrá un precio de $100 pesos mexicanos y este boleto incluye el acceso a todos los espectáculos. Sin embargo, es muy importante que sepas que si pretendes ver a un artista en particular en una zona que no sea general, esta entrada tendrá un costo más elevado. Respecto a la hora, las presentaciones estelares darán inicio a las 8: 00 pm. Así que ya cuentas con el mejor plan para disfrutar el próximo mes en compañía de tus seres queridos, ¿a qué artista verás?

