Belinda frena rumores de rivalidad con Kenia Os tras trabajar con Danna: “Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra”

En las últimas horas el nombre de Belinda ha ganado los titulares luego de hablar de su esperado dueto con Danna, ya que, algunas de sus palabras provocaron que surgiera una polémica entre los fans de Kenia Os debido a que aseguran que la intérprete de “Luz sin gravedad” había ignorado y menospreciado su colaboración previa con la creadora de contenido, por lo que Beli decidió parar el hate y aclarar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y pidió no crear rivalidades entre mujeres.

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¿Por qué el fandom de Kenia Os se fue contra Belinda?

La controversia surgió luego de que, durante una entrevista a una exclusiva revista Belinda afirmara que su próximo tema con Danna representaba una colaboración de dos “pop stars” mexicanas "nunca antes vistas”, destacando que ambas dejaron de lado los egos para hacer música y aunque todo se trató de una “simple declaración”, estas palabras fueron cuestionadas por los keninis pues indicaron que anteriormente Beli había lanzando “Jackpot” con Kenia Os y también fue un dueto de "pop stars" .

Ante la creciente conversación que se creó en redes por las palabras de Belinda y los cuestionamientos del fandom de Os, la artista decidió dejar un comentario en una publicación que hizo el creador de contenido “Soy Eddy Nieblas” donde justo hablaba de la polémica y en ese espacio rechazó cualquier intención de enviar indirectas a la cantante sinaloense.

“Hola!! Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió.

Asimismo, pidió que sus palabras estuvieran relacionadas con la supuesta rivalidad que durante años les crearon tanto medios como fans y no como una descalificación hacia la intérprete de “Días tristes”.

“A lo que me refería en la entrevista es a que siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera.” Belinda también aprovechó el espacio para reiterar que las colaboraciones entre mujeres en la industria musical comenzaron a ser más frecuentes y esto le genera alegría.

|Captura de pantalla soyeddynieblas

¿Por qué Belinda pide frenar las rivalidades entre artistas y fandoms?

Tras viralizarse las palabras de Belinda, la cantante también dejó claro en su respuesta que hace un llamado a parar y dejar atrás las comparaciones entre intérpretes y evitar que los fandoms alimenten conflictos como lo estaban generando y reiteró que mantiene una buena comunicación con Kenia Os.

“Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario”.