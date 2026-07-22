La Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue el parteaguas para que a muchas personas, la mayoría mujeres que apoyaron a México con estos diseños de uñas, les comenzara a gustar el futbol, pese a que antes del arranque había un desinterés rotundo. Pero ello se puede deber a una cuestión psicológica.

El que te haya gustado el futbol después de la justa mundialista se podría deber al evento colectivo, ya que un mundial genera emociones compartidas entre familia, amigos e incluso desconocidos, según la psicología, la cual dio su veredicto final sobre qué significa que odies a Argentina y Lionel Messi.

Otro de los significados es el sentido de pertenencia, ya que al apoyar a una selección te hace partícipe de un grupo o comunidad. Además, un dato que puede influir en que te enamores o te conviertas en aficionado del futbol es por las sorpresas, los jugadores, las rivalidades, las remontadas o las historias personales de los protagonistas.

Qué significa para la psicología que te comenzó a gustar el futbol en el Mundial 2026|Pinterest

La influencia del futbol en el estado de ánimo

De acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez Molina, profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, la celebración de una victoria para los aficionados es efímera, contrario a lo que sienten tras sufrir una derrota.

El perder suele ser difícil de digerir e incluso los aficionados buscan miles de razones para entender esta. Un ejemplo de ello es la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final, ya que se creó una gran expectativa sobre la selección nacional al hilar 4 victorias consecutivas, algo que no se había conseguido en ninguna otra justa.

El que los aficionados tarden en asimilar las derrotas se debe a que las personas ponen todas sus expectativas en 11 jugadores, situación que afecta de distinta manera a cada persona.

Por último, el docente de la UNAM refirió que la derrota de un equipo puede afectar en las emociones de las personas de manera importante. En el peor de los casos, puede provocar el suicidio, aunque no se da comúnmente.