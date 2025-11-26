TV Azteca te lleva al concierto SALSA CUMBIÓN con ¡Grupo Cañaveral y Grupo Niche!
¿Quieres ver a Grupo Cañaveral y Grupo Niche? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a su concierto en La Arena CDMX.
TV Azteca te lleva al increíble concierto SALSA CUMBIÓN, con Grupo Niche y Grupo Cañaveral, el próximo viernes 28 de noviembre en la Arena Ciudad de México a las 9:00 p.m.. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de las famosas agrupaciones!
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: