Arturo Carmona defiende a su hija de las críticas: “Tiene derecho a expresar lo que siente”
Parece que el conflicto no se alejará de la familia de Arturo Carmona durante un tiempo, pues de nueva cuenta salió en defensa ante las críticas contra su hija.
Todo lo que rodea a Alicia Villarreal se ha vuelto un verdadero problema desde lo mediático e incluso en el ámbito legal. La cantante se encuentra a mitad de una pelea contra Cruz Martínez, pero al mismo tiempo desarrollando una nueva relación que ha traído mucha polémica. Ahora, Arturo Carmona tuvo que intervenir… por el bien de su hija.
¿Por qué Arturo Carmona defendió a su hija?
La realidad es que el actor y modelo regularmente atiende a los medios, por ello cuando le tocó presentarse delante de los micrófonos habló sinceramente de todo lo que rodea a su hija y a quien fue su esposa. Aunque siempre le cuestionan directamente sobre la vida de Alicia, rara vez opina de manera amplia, aunque siempre tiene algunos comentarios que salen a relucir.
Sin embargo, siempre que opinan o critican a su hija, Arturo Carmona reacciona de manera prácticamente inmediata. Ahora, le pidieron su postura por la conversación en torno a las palabras de su hija y la relación de Alicia con su actual pareja. Allí el actor fue claro: "Tiene todo el derecho mi hija de no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo, así como su mamá tiene derecho de rehacer su vida".
Es decir, apoya que Melanie responda o hable críticamente ante la relación que tiene Alicia con Cibad Hernandez, indicando que ni él ni ella se han metido directamente en la relación de La Villarreal con su novio más joven. "Mi hija no se ha metido. Nadie nos hemos metido en la relación de su mamá".
Arturo Carmona sale en defensa de su hija Melenie Carmona tras las declaraciones que Niurka realizó en su contra.
¿Qué ha dicho la hija de Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal?
Las veces que la joven ha hablado acerca de la relación que lleva su mamá se ha mostrado incómoda y hasta crítica. Por ello en una transmisión reciente en su cuenta de TikTok se desahogó con su público: “Yo sé que mi mamá está pasando por una situación bien difícil, si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la deje de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”.