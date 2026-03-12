Rutina de pilates en casa, ejercicio que te ayudará a tonificar los glúteos

La rutina de pilates en casa se ha convertido en una gran alternativa para quienes buscan hacer ejercicio en su sala, siendo una actividad física que puedes hacer con poco material. Aunque hay rutinas que trabajan todo el cuerpo, hay otras que se enfocan en tonificar los glúteos.

Para que puedas empezar a fortalecer esa zona, te vamos a detallar qué es lo que debes hacer, con lo cual vas a poder lograr el cuerpo que deseas desde tu hogar.

¿Cómo trabajar los glúteos en pilates?

En la actualidad hay ejercicios que podemos usar para tonificar los glúteos. Para que puedas ponerlos a trabajar, te detallaremos la rutina de pilates en casa que debes hacer, la cual no va a necesitar de material para poder llevar a cabo la realización:

Sentadillas : Hincada, vas a alzar los glúteos y bajarlos haciendo movimientos controlados, buscando que ellos toquen suavemente los talones de los pies. 3 series y 20 repeticiones.

: Hincada, vas a alzar los glúteos y bajarlos haciendo movimientos controlados, buscando que ellos toquen suavemente los talones de los pies. 3 series y 20 repeticiones. Recostada en uno de tus laterales, vas a alzar tu pierna y hacer círculos; debe ser un total de 3 series y 12 repeticiones por cada lado.

y hacer círculos; debe ser un total de 3 series y 12 repeticiones por cada lado. Levantamiento de tronco : Recuéstate en el suelo completamente, apoya pies, hombros y palmas de las manos en el suelo; con ayuda de tus piernas, levanta el tronco sin despegarte del piso. Al bajar, haz el movimiento controlado. 3 series y 15 repeticiones.

: Recuéstate en el suelo completamente, apoya pies, hombros y palmas de las manos en el suelo; con ayuda de tus piernas, levanta el tronco sin despegarte del piso. Al bajar, haz el movimiento controlado. 3 series y 15 repeticiones. Vamos a repetir el mismo movimiento anterior, pero ahora manteniendo una pierna alzada . 3 series y 12 repeticiones.

. 3 series y 12 repeticiones. Vas a hacer una plancha con las manos completamente apoyadas en el piso; tu rodilla la vas a acercar a tu mentón lo más posible y estiramos la pierna completamente hacia atrás. Hacemos 3 series con 12 repeticiones.

¿Cuándo no se recomienda hacer pilates?

Aunque la rutina de pilates en casa para tonificar los glúteos casi todos pueden hacerlo, es importante que ciertas personas no lo hagan, ya que habrá casos en los que se recomienda no hacer actividad física porque pondría en riesgo su salud. Estos son los siguientes casos que no deben llevar a cabo el ejercicio:

Ante indicación de reposo médico

Al padecer obesidad mórbida.

Ante la presencia de inflamación aguda.

Embarazo de riesgo o avanzado.

Por eso, antes de hacer cualquier actividad física, se recomienda hacerse una evaluación médica, ya que será el encargado de verificar que podamos ejercitarnos y prevenir alguna lesión en el futuro.