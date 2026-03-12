Los 5 colores de labial que iluminan la piel y debes usar en la primavera 2026

La primavera 2026 está por comenzar, temporada en la que veremos climas intensos y días soleados, los cuales debemos aprovechar al máximo. Por lo que es fundamental llevar un maquillaje que se adapte a la temporalidad, ya que iluminan la piel en la temporada.

Es así que te vamos a explicar cuáles son los colores de labial que van a ser tendencia en la nueva estación del año, alternativas que deberás incluir a lo largo de la semana.

¿Qué colores se llevarán está primavera de 2026?

La primavera 2026 se va a destacar por tener altas temperaturas, por lo que es fundamental arreglarnos para poder soportar el clima. Es así que al usar colores de labial debes seleccionar alternativas que te hagan sentir cómoda. Un portal experto en belleza detallo cuáles son las tonalidades que serán tendencia en la estación del año, además de ayudarte a iluminar tu piel:

Rosa claro con efecto aterciopelado , además de lucir espectacular su acabado es muy cómodo, ya que no va a cuartear tus labios.

, además de lucir espectacular su acabado es muy cómodo, ya que no va a cuartear tus labios. Tono caldera , que se destaca por tener un aspecto anaranjado, ideal para obtener un estilo sensual y cálido, ya sea que lo apliques en mejillas y párpados.

, que se destaca por tener un aspecto anaranjado, ideal para obtener un estilo sensual y cálido, ya sea que lo apliques en mejillas y párpados. Tono nude , el más cercano a tu labio , lograra darte un aspecto elegante y natural a tu rostro.

, el , lograra darte un aspecto elegante y natural a tu rostro. Rojos brillantes , una gran alternativa para recibir a la estación del año, tiene la gran ventaja de adaptarse a cualquier color de piel.

, una gran alternativa para recibir a la estación del año, tiene la gran ventaja de adaptarse a cualquier color de piel. Rosa melocotón que se destaca por dar un aspecto fresco y elegante, ideal para siempre llevarlo en el bolso ante cualquier situación.

¿Qué colores de labial no usar en la primavera?

Ya te mencionamos las opciones que debes usar en la primavera 2026; también es fundamental que conozcas los colores de labial que debes evitar, los cuales no iluminan el rostro y suelen desentonar en la nueva estación, recomendaciones realizadas por el Modo IA de Google: